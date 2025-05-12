Диагнозы “инсульт” и “эпилепсия” за $6 тис.: в Киеве разоблачили схему по избежанию мобилизации

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева, объявлено подозрение злоумышленнице, которая за $6 тыс. обещала оформить документы мужчине о вымышленной болезни в одном из медучреждений столицы во избежание службы в армии. Полицейские собрали достаточно улик и объявили фигурантке о подозрении.

— Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Киева разоблачили местную жительницу в совершении уголовного преступления, — говорится в сообщении.

Пользовалась связями в больнице

Выяснилось, что 29-летняя женщина предлагала услуги по оформлению фиктивных медицинских документов во избежание мобилизации и возможности дальнейшего выезда за границу.

Прикрываясь связями в одной из больниц, она обещала договориться с врачами о создании клиентам фиктивного медицинского диагноза – ишемический инсульт или эпилепсия что является основанием признания военнообязанного непригодным к военной службе с последующим снятием с военного учета. За это просила $6 тыс.

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Для реализации задуманного договаривалась о встрече с клиентом, на которую просила подготовить пакет документов лица, для которого нужно было сделать липовые медицинские документы и деньги за услугу.

Грозит до 8 лет

Полицейские собрали доказательную базу противоправной деятельности предприимчивой женщины и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в г. В Киеве объявили ей о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается следствие. Правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной деятельности фигурантки. Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура.

Фото: Нацполиция

Источник : Нацполиция

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