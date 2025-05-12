Діагнози “інсульт” та “епілепсія” за $6 000: у Києві викрили схему з уникнення мобілізації

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва, оголошено підозру зловмисниці, яка за $6 тис. обіцяла оформити документи чоловікові про вигадану хворобу в одній із медустанов столиці, щоб уникнути служби в армії.

Поліцейські зібрали достатньо доказів і оголосили фігурантці про підозру.

– Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва викрили місцеву жительку на скоєнні кримінального правопорушення, – йдеться в повідомленні.

Користувалася зв’язками в лікарні

З’ясувалося, що 29-річна жінка пропонувала послуги з оформлення фіктивних медичних документів з метою уникнення мобілізації та можливості подальшого виїзду за кордон.

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Прикриваючись зв’язками в одній із лікарень, вона обіцяла домовитися з лікарями про створення клієнтам фіктивного медичного діагнозу – ішемічний інсульт або епілепсія, що є підставою визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. За це просила $6 тис.

Для реалізації задуманого домовлялася про зустріч із клієнтом, на яку просила підготувати пакет документів особи, для якої потрібно було зробити липові медичні документи та гроші за послугу.

Загрожує до 8 років

Поліцейські зібрали доказову базу протиправної діяльності заповзятливої жінки та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві оголосили їй про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності фігурантки. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура.

Фото: Нацполіція

Джерело : Нацполіція

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