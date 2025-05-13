СБУ задержала агентов ФСБ, которые наводили удары по Днепру и Краматорску

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре и Краматорске еще двух агентов ФСБ. Они разведывали координаты для новых серий ракетно-дроновых ударов РФ по прифронтовым городам.

Основные цели врага

По материалам дела, основными целями врага были пункты сосредоточения украинских войск, участвующих в боях на передовой.

— Также оккупантов интересовали геолокации боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении, — говорится в сообщении.

Искали легкие деньги

Чтобы получить координаты для наведения ударов, ФСБ дистанционно завербовала двух местных безработных: одного — из Днепра, другого — из Краматорска.

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Оба фигуранта искали “легкие деньги” в Телеграмм-каналах, где впоследствии попали в поле зрения российской спецслужбы.

Один куратор на двоих

Агенты действовали отдельно, но имели одного куратора из ФСБ, который поручил им выходить на местность и искать локации Сил обороны.

В случае обнаружения нужных объектов предатели фиксировали их расположение и готовили координаты для отправки российскому спецслужбисту.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность врага, задокументировали ее и задержали обоих предателей по месту жительства.

Во время обысков у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.

Грозит пожизненное

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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