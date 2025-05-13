СБУ задержала агентов ФСБ, которые наводили удары по Днепру и Краматорску
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре и Краматорске еще двух агентов ФСБ. Они разведывали координаты для новых серий ракетно-дроновых ударов РФ по прифронтовым городам.
Основные цели врага
По материалам дела, основными целями врага были пункты сосредоточения украинских войск, участвующих в боях на передовой.
— Также оккупантов интересовали геолокации боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении, — говорится в сообщении.
Искали легкие деньги
Чтобы получить координаты для наведения ударов, ФСБ дистанционно завербовала двух местных безработных: одного — из Днепра, другого — из Краматорска.
Оба фигуранта искали “легкие деньги” в Телеграмм-каналах, где впоследствии попали в поле зрения российской спецслужбы.
Один куратор на двоих
Агенты действовали отдельно, но имели одного куратора из ФСБ, который поручил им выходить на местность и искать локации Сил обороны.
В случае обнаружения нужных объектов предатели фиксировали их расположение и готовили координаты для отправки российскому спецслужбисту.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность врага, задокументировали ее и задержали обоих предателей по месту жительства.
Во время обысков у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.
Грозит пожизненное
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.