СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили удари по Дніпру та Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Дніпрі та Краматорську ще двох агентів ФСБ. Вони розвідували координати для нових серій ракетно-дронових ударів РФ по прифронтових містах.

Основні цілі ворога

За матеріалами справи, основними цілями ворога були пункти зосередження українських військ, які беруть участь у боях на передовій.

– Також окупантів цікавили геолокації бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку, – йдеться в повідомленні.

Шукали легкі гроші

Щоб отримати координати для наведення ударів, ФСБ дистанційно завербувала двох місцевих безробітних: одного – з Дніпра, іншого – з Краматорська.

Зараз дивляться

Обидва фігуранти шукали “легкі гроші” в телеграм-каналах, де згодом потрапили в поле зору російської спецслужби.

Один куратор на двох

Агенти діяли окремо, але мали одного куратора з ФСБ, який доручив їм виходити на місцевість і шукати локації Сил оборони.

У разі виявлення потрібних об’єктів зрадники фіксували їхнє розташування та готували координати для надсилання російському спецслужбовцю.

Співробітники СБУ завчасно викрили підривну діяльність ворога, задокументували її та затримали обох зрадників за місцем проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони з доказами роботи на ворога.

Загрожує довічне

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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