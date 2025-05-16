Наводил удары врага: СБУ задержала “крота” в рядах ВСУ на Курщине

Служба безопасности при содействии главнокомандующего ВСУ задержала еще одного агента ФСБ в боевом подразделении армии. По материалам дела, фигурант наводил российские удары по позициям подразделения, в котором проходил службу.

Как работал “крот”

Как установило расследование, вражеским пособником оказался 31-летний водитель штурмового полка ВСУ, выполнявший боевые задачи на Курском направлении.

По заданию российского куратора “крот” сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн. Таким образом агрессор пытался использовать предателя как “живой маяк” для наведения ударов по Силам обороны.

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Перед обстрелом оккупанты присылали ему сообщение, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения.

Залег на дно

— Впоследствии фигурант самовольно оставил воинскую часть и выехал в Харьков, где «залег на дно» и ожидал дальнейших инструкций куратора из ФСБ. От него агент надеялся получить план “эвакуации” в РФ, который ему обещал российский спецслужбист,- говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали фигуранта в его доме в Харькове. У “крота” изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Грозит пожизненное

Одновременно с задержанием СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск на передовой.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Источник : СБУ

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