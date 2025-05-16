Наводив удари ворога: СБУ затримала “крота” в лавах ЗСУ на Курщині

Служба безпеки за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала ще одного агента ФСБ у бойовому підрозділі армії. За матеріалами справи, фігурант наводив російські удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу.

Як працював “кріт”

Як встановило розслідування, ворожим пособником виявився 31-річний водій штурмового полку ЗСУ, який виконував бойові завдання на Курському напрямку.

За завданням російського куратора “кріт” зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефона, щоб окупанти могли відстежувати його геолокацію в режимі онлайн. Агресор намагався використати зрадника як «живий маяк» для наведення ударів по Силах оборони.

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Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Заліг на дно

– Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де “заліг на дно” й очікував подальших інструкцій куратора з ФСБ. Від нього агент сподівався отримати план “евакуації” до РФ, який йому обіцяв російський спецслужбіст, – ідеться в повідомленні.

Утім, співробітники СБУ запобігли цьому та затримали фігуранта в його будинку в Харкові. У “крота” вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Загрожує довічне

Одночасно із затриманням СБУ провела комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій українських військ на передовій.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело : СБУ

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