Холод и дожди: прогноз погоды на следующую неделю и когда вернется тепло

В эти выходные и в начале следующей недели в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода с дождями.

Об этом на YouTube-канале Факты ICTV сообщила начальница отдела метеорологического прогнозирования Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

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Погода в Украине на выходных

По словам синоптика, погодные условия будут определять атмосферные фронты и циклоны, которые принесут дожди и понижение температуры, особенно на Западе Украины.

– Западная половина страны будет в прохладной воздушной массе с дождями, и температура днем ​​составит от 10 до 15 градусов. В восточной части будет теплее — до 20-23 градусов, — пояснила Наталья Голеня.

Прохладнее всего будет в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Максимум днем ​​— всего 6–8 градусов, кое-где до 10.

С понедельника потеплеет

Как рассказала синоптик, уже с понедельника ситуация постепенно стабилизируется.

– Основные циклоны покинут территорию Украины, появится больше солнца. Температура вырастет до 12-19 градусов, а на Юге и Востоке – до 23, – сообщила она.

Однако в столице 18-19 мая еще будет прохладно и дождливо, но уже в воскресенье возможно прояснение.

– Температурный фон в Киеве постепенно повысится до 13–14 градусов. На следующей неделе ожидается больше солнца, а температура повысится до 18, местами – до 22 градусов, – сказала Голеня.

Почему так холодно в мае

Погоду предопределяют северные и северо-западные воздушные потоки, приносящие в Украину арктический воздух.

– Среднесуточные температуры на 3,5–6 градусов ниже климатической нормы. Такие процессы бывают – похожая ситуация наблюдалась в мае 1999 года, – объяснила экспертка.

Несмотря на холод, осадки приносят пользу, особенно после дефицита влаги зимой и весной.

Впрочем, низкие температуры оказали негативное влияние на сельское хозяйство.

– Из-за заморозков повреждены огородные культуры, плодовые деревья и озимые культуры. Особенно пострадали абрикосы и другие плодовые деревья во время цветения, – рассказала она.

Метеоролог подчеркнула, что потепление должно появиться ближе к концу месяца, однако теплую одежду еще стоит держать наготове.

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