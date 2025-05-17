Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Холод и дожди: прогноз погоды на следующую неделю и когда вернется тепло

погода на 7 днів
Фото: Факти ICTV

В эти выходные и в начале следующей недели в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода с дождями.

Об этом на YouTube-канале Факты ICTV сообщила начальница отдела метеорологического прогнозирования Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

Сейчас смотрят

Погода в Украине на выходных

По словам синоптика, погодные условия будут определять атмосферные фронты и циклоны, которые принесут дожди и понижение температуры, особенно на Западе Украины.

– Западная половина страны будет в прохладной воздушной массе с дождями, и температура днем ​​составит от 10 до 15 градусов. В восточной части будет теплее — до 20-23 градусов, — пояснила Наталья Голеня.

Прохладнее всего будет в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Максимум днем ​​— всего 6–8 градусов, кое-где до 10.

Дощ

Фото: УНІАН

С понедельника потеплеет

Как рассказала синоптик, уже с понедельника ситуация постепенно стабилизируется.

– Основные циклоны покинут территорию Украины, появится больше солнца. Температура вырастет до 12-19 градусов, а на Юге и Востоке – до 23, – сообщила она.

Однако в столице 18-19 мая еще будет прохладно и дождливо, но уже в воскресенье возможно прояснение.

– Температурный фон в Киеве постепенно повысится до 13–14 градусов. На следующей неделе ожидается больше солнца, а температура повысится до 18, местами – до 22 градусов, – сказала Голеня.

Почему так холодно в мае

Погоду предопределяют северные и северо-западные воздушные потоки, приносящие в Украину арктический воздух.

– Среднесуточные температуры на 3,5–6 градусов ниже климатической нормы. Такие процессы бывают – похожая ситуация наблюдалась в мае 1999 года, – объяснила экспертка.

Несмотря на холод, осадки приносят пользу, особенно после дефицита влаги зимой и весной.

погода-город

Фото: УНІАН

Впрочем, низкие температуры оказали негативное влияние на сельское хозяйство.

– Из-за заморозков повреждены огородные культуры, плодовые деревья и озимые культуры. Особенно пострадали абрикосы и другие плодовые деревья во время цветения, – рассказала она.

Метеоролог подчеркнула, что потепление должно появиться ближе к концу месяца, однако теплую одежду еще стоит держать наготове.

Читайте также
Зима в мае: в Карпатах на популярном туристическом маршруте выпал снег
Гора Піп Іван Чорногірський

Погода, Погода в Киеве, Погода у Києві, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь