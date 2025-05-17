Холод і дощі: прогноз погоди на наступний тиждень та коли повернеться тепло

Цими вихідними та на початку наступного тижня в Україні очікується нестійка та прохолодна погода з дощами.

Про це на YouTube-каналі Факти ICTV повідомила начальниця відділу метеорологічного прогнозування Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Якою буде погода в Україні на наступному тижні – читайте в матеріалі.

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Погода в Україні на вихідних

За словами синоптикині, погодні умови визначатимуть атмосферні фронти та циклони, що принесуть дощі та зниження температури, особливо на Заході України.

– Західна половина країни буде в прохолодній повітряній масі з дощами, і температура вдень становитиме від 10 до 15 градусів. У східній частині буде тепліше — до 20–23 градусів, — пояснила Наталія Голеня.

Найпрохолодніше буде у Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях. Максимум вдень — лише 6–8 градусів, подекуди до 10.

З понеділка потеплішає

Як розповіла синоптикиня, вже з понеділка ситуація поступово стабілізується.

– Основні циклони залишать територію України, з’явиться більше сонця. Температура зросте до 12–19 градусів, а на Півдні та Сході — до 23, — повідомила вона.

Проте у столиці 18–19 травня ще буде прохолодно та дощитиме, але вже в неділю можливе прояснення.

– Температурний фон у Києві поволі підвищиться до 13–14 градусів. Наступного тижня очікується більше сонця, а температура підвищиться до 18, місцями — до 22 градусів, — сказала Голеня.

Чому так холодно в травні

Погоду зумовлюють північні та північно-західні повітряні потоки, які приносять в Україну арктичне повітря.

– Середньодобові температури на 3,5–6 градусів нижчі за кліматичну норму. Такі процеси бувають — схожа ситуація спостерігалася у травні 1999 року, — пояснила експертка.

Попри холод, опади приносять користь, особливо після дефіциту вологи взимку та навесні.

Втім, низькі температури негативно вплинули на сільське господарство.

– Через заморозки пошкоджено городні культури, плодові дерева та озимі культури. Особливо постраждали абрикоси та інші плодові дерева під час цвітіння, — розповіла вона.

Метеорологиня наголосила, потепління має з’явитися ближче до кінця місяця, однак теплий одяг ще варто тримати напоготові.

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