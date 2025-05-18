Что вы знаете о депортации крымских татар — ТЕСТ

В воскресенье, 18 мая, в Украине – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова.

Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потере родины десятков тысяч крымских татар.

Только за три дня, 18-20 мая 1944 года, под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения.

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Людям разрешали забирать всего часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.

Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).

За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.

Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.

И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известны вам события, связанные с депортацией крымских татар.

Депортация крымских татар

Трагическая дата 18 мая ежегодно напоминает об одной из ужасных страниц истории Советского Союза.

Только по официальным данным, с Крымского полуострова было принудительно вывезено более 191 тыс. татар. В дороге во время депортации погибло по меньшей мере 7 889 крымских татар.

Есть информация, что в дни депортации и в последующие полтора года погибло 46,2% населения, почти каждый второй татарин.

Подробнее о депортации крымских татар в 1944 году вы можете узнать в материале Фактов ICTV.

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