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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

В четырех областях Украины появится социальное такси: что известно

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Украинский Красный Крест при поддержке австрийских коллег запускает социальное такси.

Цель пилотного проекта, который будет действовать во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях — помощь людям, которые не могут самостоятельно добраться до больницы.

Транспорт для маломобильных

— Это прежде всего для людей, которые нуждаются в медицинских обследованиях вне дома, имеют временные нарушения мобильности, в частности переломы, или физически не могут самостоятельно передвигаться по городу, — объясняет и.о. руководителя Департамента здравоохранения Украинского Красного Креста Александр Бабенко.

Услуга предусматривает сопровождение волонтерами из дома к автомобилю (скорой помощи) с использованием кресла колесного или носилок, а также во время медицинского обследования, транспортировки в медучреждение и в обратном направлении,

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На первом этапе пользователями сервиса станут подопечные программы “Уход на дому” — одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью.

После анализа результатов работы волонтерских команд возможно расширение услуги на другие области Украины.

Введение социального такси — еще один шаг к более доступному медицинскому обслуживанию тех, кто больше всего в этом нуждается.

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Источник и фото: Украинский Красный Крест

Такси в Украине, Червоний Хрест
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