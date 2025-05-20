В четырех областях Украины появится социальное такси: что известно
Украинский Красный Крест при поддержке австрийских коллег запускает социальное такси.
Цель пилотного проекта, который будет действовать во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях — помощь людям, которые не могут самостоятельно добраться до больницы.
Транспорт для маломобильных
— Это прежде всего для людей, которые нуждаются в медицинских обследованиях вне дома, имеют временные нарушения мобильности, в частности переломы, или физически не могут самостоятельно передвигаться по городу, — объясняет и.о. руководителя Департамента здравоохранения Украинского Красного Креста Александр Бабенко.
Услуга предусматривает сопровождение волонтерами из дома к автомобилю (скорой помощи) с использованием кресла колесного или носилок, а также во время медицинского обследования, транспортировки в медучреждение и в обратном направлении,
На первом этапе пользователями сервиса станут подопечные программы “Уход на дому” — одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью.
После анализа результатов работы волонтерских команд возможно расширение услуги на другие области Украины.
Введение социального такси — еще один шаг к более доступному медицинскому обслуживанию тех, кто больше всего в этом нуждается.
Источник и фото: Украинский Красный Крест