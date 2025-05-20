У чотирьох областях України з’явиться соціальне таксі: що відомо

Український Червоний Хрест за підтримки австрійських колег запускає соціальне таксі.

Мета пілотного проєкту, що діятиме у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях — допомога людям, які не можуть самостійно дістатися до лікарні.

Транспорт для маломобільних осіб

— Це передусім для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом, — пояснює в.о. керівника Департаменту охорони здоров’я Українського Червоного Хреста Олександр Бабенко.

Послуга передбачає супровід волонтерами з дому до автомобіля (швидкої допомоги) з використанням крісла колісного або нош, а також під час медичного обстеження, транспортування до медзакладу і у зворотньому напрямку,

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На першому етапі користувачами сервісу стануть підопічні програми “Догляд вдома” — самотні літні люди та особи з інвалідністю.

Після аналізування результатів роботи волонтерських команд можливе розширення послуги на інші області України.

Запровадження соціального таксі — ще один крок до більш доступного медичного обслуговування тих, хто найбільше цього потребує.

Джерело і фото: Український Червоний Хрест

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