Платное хранение или возврат: что будет, если не забрать посылку из Новой почты

Новая почта является одним из самых популярных операторов доставки в Украине, и миллионы посылок ежедневно проходят через ее сеть. Однако, не всегда получатели имеют возможность забрать свои отправления вовремя.

Что будет, если не забрать посылку из Новой почты, и какие последствия это имеет для отправителя и получателя, читайте в материале.

Сколько может лежать посылка на Новой Почте: сроки хранения

Новая почта предлагает определенный период бесплатного хранения для отправлений, чтобы получатель имел достаточно времени для получения. Стандартный срок бесплатного хранения посылки составляет 7 календарных дней с момента поступления в отделение. О поступлении отправления получателя информируют SMS-сообщением или через мобильное приложение.

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Если посылка не забрана, начиная с 8-го календарного дня, за каждый последующий день хранения начисляется плата. Размер этой платы зависит от веса и габаритов посылки.

Согласно тарифам Новой почты на дополнительные услуги, хранение отправлений оплачивается следующим образом:

Маленькие посылки или документы — 10 грн/день

Средние посылки — 20 грн/день

Большие посылки — 30 грн/день

Груз до 100 кг — 40 грн/день

Шины и автодиски — 40 грн/день

Паллеты — 100 грн/день

Грузы свыше 100 кг — 40 грн/день за каждые 100 кг

Первым днем хранения считается день, следующий после прибытия посылки в указанное отделение. Услуга активируется автоматически — заказывать ее не нужно. Для всех отправлений, кроме паллет, хранение бесплатное в течение 7 календарных дней. Паллеты хранятся бесплатно только 3 дня.

Что будет, если не забрать посылку из отделения Новой почты вовремя

Если в течение 30 календарных дней отправление не было забрано получателем или отправителем, оно признается невостребованным, и компания прекращает нести ответственность за его сохранность перед отправителем и получателем. В таком случае Новая почта имеет право распоряжаться таким отправлением по собственному усмотрению.

Что будет, если не забрать посылку из почтомата Новой почты

Почтоматы Новой почты предлагают удобный способ получения, но имеют более короткий срок хранения из-за ограниченного количества ячеек. Посылка хранится в почтомате 5 календарных дней.

Если посылка не забрана в течение этих 5 дней, она автоматически переадресовывается на ближайшее отделение Новой почты. Получатель получает соответствующее уведомление об изменении места получения.

Мы позвонили на горячую линию Новой почты и спросили о сроках хранения в почтомате. Нам ответили, если посылка отправлялась организацией, у которой есть договор с Новой почтой и есть такая отметка, как “автоматический возврат”, то, если получатель не забрал посылку, она автоматически вернется в организацию-отправителя.

Сроки автоматического возврата указываются отправителем, и он может осуществляться через 5, 7 или 9 дней. Как объяснили нам на Горячей линии, в почтомате посылка хранится 5 дней, а затем, в зависимости от срока автоматического возврата, направляется на отделение. Если же срок автоматического возврата 7 дней, то посылка в почтомате будет храниться 5 дней, а 2 дня — на отделении Новой почты, после чего будет направляться обратно к отправителю. Если срок возврата 5 дней, то посылка сразу с почтомата будет возвращаться обратно к отправителю, если получатель ее не успел забрать.

— Если же это частное лицо, то в таком случае человек, который отправлял посылку и видит, что получатель ее не получил, может самостоятельно в собственном мобильном приложении создать запрос на возврат этой посылки, — отметили в Новой Почте.

После переадресации на отделение, посылка находится там на тех же условиях, что и обычные отправления — бесплатно 7 дней (считаются дни и в почтомате), а затем начинается платное хранение. Если и из отделения ее не забирают в течение 30 дней, Новая почта может распоряжаться таким отправлением по своему усмотрению.

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Фото: Нова Пошта

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