Платне зберігання чи повернення: що буде, якщо не забрати посилку з Нової пошти

Нова пошта є одним з найпопулярніших операторів доставки в Україні, і мільйони посилок щодня проходять через її мережу. Однак, не завжди одержувачі мають можливість забрати свої відправлення вчасно.

Що буде, якщо не забрати посилку з Нової пошти, і які наслідки це має для відправника та отримувача, читайте в матеріалі.

Скільки може лежати посилка на Новій Пошті: терміни зберігання

Нова пошта пропонує певний період безкоштовного зберігання для відправлень, щоб одержувач мав достатньо часу для отримання. Стандартний термін безкоштовного зберігання посилки становить 7 календарних днів з моменту надходження до відділення. Про надходження відправлення одержувача інформують SMS-повідомленням або через мобільний додаток.

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Якщо посилку не забрано, починаючи з 8-го календарного дня, за кожен наступний день зберігання нараховується плата. Розмір цієї плати залежить від ваги та габаритів посилки.

Згідно з тарифами Нової пошти на додаткові послуги, зберігання відправлень оплачується наступним чином:

Маленькі посилки або документи — 10 грн/день

Середні посилки — 20 грн/день

Великі посилки — 30 грн/день

Вантаж до 100 кг — 40 грн/день

Шини та автодиски — 40 грн/день

Палети — 100 грн/день

Вантажі понад 100 кг — 40 грн/день за кожні 100 кг

Першим днем зберігання вважається день, що настає після прибуття посилки у зазначене відділення. Послуга активується автоматично — замовляти її не потрібно. Для всіх відправлень, окрім палет, зберігання безкоштовне протягом 7 календарних днів. Палети зберігаються безкоштовно лише 3 дні.

Що буде, якщо не забрати посилку з відділення Нової пошти вчасно

Якщо протягом 30 календарних днів відправлення не було забране одержувачем або відправником, воно визнається невитребуваним, і компанія припиняє нести відповідальність за його збереження перед відправником та одержувачем. У такому разі Нова пошта має право розпоряджатися таким відправленням на власний розсуд.

Що буде, якщо не забрати посилку з поштомату Нової пошти

Поштомати Нової пошти пропонують зручний спосіб отримання, але мають коротший термін зберігання через обмежену кількість комірок. Посилка зберігається у поштоматі 5 календарних днів.

Якщо посилку не забрано протягом цих 5 днів, вона автоматично переадресовується на найближче відділення Нової пошти. Одержувач отримує відповідне повідомлення про зміну місця отримання.

Ми зателефонували на гарячу лінію Нової пошти та запитали про терміни зберігання у поштоматі. Нам відповіли, якщо посилка відправлялася організацією, у якої є договір з Новою поштою та є така позначка, як “автоматичне повернення”, то, якщо отримувач не забрав посилку, вона автоматично повернеться до організації-відправника.

Терміни автоматичного повернення вказуються відправником, і воно може здійснюватися через 5, 7 або 9 днів. Як пояснили нам на Гарячій лінії, у поштоматі посилка зберігається 5 днів, а потім, залежно від терміну автоматичного повернення, направляється на відділення. Якщо ж термін автоматичного повернення 7 днів, то посилка в поштоматі буде зберігатися 5 днів, а 2 дні — на відділенні Нової пошти, після чого направлятиметься назад до відправника. Якщо термін повернення 5 днів, то посилка одразу з поштомату повертатиметься назад до відправника, якщо отримувач її не встиг забрати.

– Якщо ж це приватна особа, то в такому випадку людина, яка надсилала посилку і бачить, що одержувач її не отримав, може самостійно у власному мобільному додатку створити запит на повернення цієї посилки, – зазначили у Новій Пошті.

Після переадресації на відділення, посилка перебуває там на тих самих умовах, що й звичайні відправлення – безкоштовно 7 днів (рахуються дні і у поштоматі), а потім починається платне зберігання. Якщо і з відділення її не забирають протягом 30 днів, Нова пошта може розпоряджатися таким відправленням на свій розсуд.

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Фото: Нова Пошта

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