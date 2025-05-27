Побег из армии за $15 тыс.: разоблачена масштабная схема переправки военных за границу

В Тернопольской области преступная группа помогала уклонистам бежать из воинских частей и незаконно пересекать границу. За свои услуги они брали до $15 тыс.

Как работала схема

По данным следствия, противоправную схему организовали дельцы из Черновицкой области, которым способствовали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пятеро жителей Буковины.

— За деньги они помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и незаконно переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска, — говорится в сообщении.

В межрегиональной преступной группировке в общей сложности принимали участие девять человек. Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к побегу. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы.

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Плата за побег

Стоимость доставки до отправного пункта из части колебалась от $3 до 6 тыс., цена непосредственного пересечения границы достигала $15 тыс. Такими услугами успело воспользоваться 25 военнослужащих.

Во время 48 санкционированных обысков у подозреваемых изъято 164 тыс. грн, $21 тыс., €2 тыс. наличных, 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

Задержанным сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 УК Украины).

Прокуроры подали ходатайство об избрании для них мер пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Источник : Нацполиция

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