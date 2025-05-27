Втеча з армії за $15 тис.: викрито масштабну схему переправлення військових за кордон

На Тернопільщині злочинна група допомагала ухилянтам втікати з військових частин та незаконно перетинати кордон. За свої послуги вони брали до $15 тис.

Як працювала схема

За даними слідства, протиправну схему організували ділки з Чернівецької області, яким сприяли адвокат зі Львова, мешканець Тернополя та ще п’ятеро мешканців Буковини.

– За гроші вони допомагали військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та незаконно переправляли їх до Румунії та Молдови поза офіційними пунктами пропуску, – йдеться у повідомленні.

У міжрегіональному злочинному угрупованні загалом брали участь дев’ять осіб. Підозрювані підшукували охочих залишити військову службу та схиляли до втечі. Вони запевняли, що військовослужбовців не оголошуватимуть у розшук, оскільки є впливові зв’язки з військовим командуванням. Також обіцяли допомогти армійцям звільнитися з військової служби.

Зараз дивляться

Плата за втечу

Вартість доставки до відправного пункту з частини коливалася від $3 до 6 тис., ціна безпосереднього перетину кордону сягала $15 тис. Такими послугами встигло скористатися 25 військовослужбовців.

Під час 48 санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено 164 тис. грн, $21 тис., €2 тис. готівки, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чернові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України).

Прокурори подали клопотання про обрання для них запобіжних заходів.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.