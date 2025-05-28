Можно ли перевозить велосипед в троллейбусе и трамвае: что нужно знать

Велосипед становится все больше популярным, ведь это один из экологичных видов транспортных средств. Но велосипедисты могут сталкиваться с проблемой его транспортировки общественным транспортом.

Факты ICTV рассказывают, можно ли перевозить велосипед в трамвае, троллейбусе и других видах общественного транспорта и как это правильно делать — подробнее читайте в материале.

Можно ли перевозить велосипед в общественном транспорте

Согласно законодательству Украины, велосипед можно провозить в общественном транспорте, в частности, в трамвае, троллейбусе, городской электричке, а также в фуникулере (за дополнительную оплату стоимости одного проезда). Однако делать это необходимо с учетом действующих правил.

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Правила перевозки велосипедов в общественном транспорте

В зависимости от вида городского общественного транспорта, действуют различные ограничения и рекомендации по транспортировке велосипеда.

Можно ли перевозить велосипед в троллейбусе и трамвае

Правила перевозки велосипедов в общественном транспорте направлены на обеспечение безопасности и комфорта всех участников поездки.

Согласно Правилам пользования трамваем и троллейбусом, пассажиры имеют право перевозить велосипед при условии, если:

Велосипед не пачкает одежду других пассажиров или салон транспорта.

Размеры велосипеда не превышают 100×50×30 см, вес — до 40 кг, длина — не более 190 см, диаметр — до 30 см.

Велосипед не препятствует свободному проходу пассажиров и не блокирует аварийные выходы.

В случае, если велосипед не соответствует указанным параметрам, то есть они больше указанных норм, его перевозка может быть запрещена или потребует дополнительной оплаты как за багаж.

Можно ли перевозить велосипед в автобусе

Согласно Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта велосипед в автобусе можно перевозить только как багаж. То есть в этом случае действуют правила перевозки багажа.

В частности, в сложенном виде велосипед не должен превышать вес 40 кг, а размеры должны составлять до 100х50х30 см.

Размещать транспортное средство необходимо таким образом, чтобы оно не мешало окружающим и не перекрывало выход. Одна единица багажа, которая соответствует установленным нормам перевозится бесплатно.

Можно ли перевозить велосипед в метро

Согласно Правилам пользования метрополитеном, перевозить взрослые велосипеды в разложенном виде запрещено. Делать это можно только как багаж. При этом в сложенном виде сумма измерений велосипеда по длине, ширине и высоте не должна превышать 200 см. Детские велосипеды перевозить разрешено.

Разрешена ли перевозка самокатов в общественном транспорте

Относительно самокатов, особые правила перевозки не установлены. Поэтому на них распространяются общие требования к перевозке багажа, в частности:

Размеры не должны превышать 100×50×30 см. Вес должен быть до 40 кг.

Также самокат не должен мешать другим пассажирам и блокировать проход для пассажиров. В случае превышения указанных параметров, перевозка самоката может потребовать дополнительной оплаты или ее могут запретить.

Что касается перевозки велосипедов поездом, то в этом случае действуют Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Ознакомиться с ними можно на сайте ПАО Укрзализниця.

Источник: Киевская городская государственная администрация

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