Чи можна перевозити велосипед у тролейбусі й трамваї: що потрібно знати

Велосипед набуває все більшої популярності, адже це один з екологічних видів транспортного засобу. Але велосипедисти можуть стикатися з проблемою його транспортування громадським транспортом.

Факти ICTV розказують, чи можна перевозити велосипед у трамваї, тролейбусі й інших видах громадського транспорту та як це правильно робити — детальніше читайте в матеріалі.

Чи можна перевозити велосипед у громадському транспорті

Згідно з законодавством України, велосипед можна провозити у громадському транспорті, зокрема, в трамваї, тролейбусі, міській електричці, а також у фунікулері (за додаткову оплату вартості одного проїзду). Проте робити це необхідно з урахування чинних правил.

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Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті

Залежно від виду міського громадського транспорту, діють різні обмеження та рекомендації щодо провезення велосипеда.

Чи можна перевозити велосипед у тролейбусі та трамваї

Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті спрямовані на забезпечення безпеки та комфорту всіх учасників поїздки.

Згідно з Правилами користування трамваєм і тролейбусом, пасажири мають право перевозити велосипед за умови, якщо:

Велосипед не забруднює одяг інших пасажирів або салон транспорту.

Розміри велосипеда не перевищують 100×50×30 см, вага — до 40 кг, довжина — не більше 190 см, діаметр — до 30 см.

Велосипед не перешкоджає вільному проходу пасажирів та не блокує аварійні виходи.

У випадку, якщо велосипед не відповідає зазначеним параметрам, тобто вони більші зазначених норм, його перевезення може бути заборонено або вимагатиме додаткової оплати як за багаж.

Чи можна перевозити велосипед в автобусі

Згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту велосипед в автобусі можна перевозити тільки як багаж. Тобто у цьому випадку діють правила перевезення багажу.

Зокрема, велосипед у складеному вигляді не повинен перевищувати вагу 40 кг, а розміри мають становити до 100×50×30 см.

Розміщувати транспортний засіб необхідно таким чином, щоб він не заважав оточенню та не перекривав вихід. Одна одиниця багажу, яка відповідає встановленим нормам, перевозиться безкоштовно.

Чи можна перевозити велосипед у метро

Згідно з Правилами користування метрополітеном, перевозити дорослі велосипеди у розкладеному вигляді заборонено. Робити це можна лише як багаж. При цьому в складеному вигляді сума вимірів велосипеда по довжині, ширині та висоті не повинна перевищувати 200 см. Дитячі велосипеди перевозити дозволено.

Чи дозволено перевезення самокатів у громадському транспорті

Щодо самокатів, особливі правила перевезення не встановлені. Тому на них поширюються загальні вимоги до перевезення багажу, зокрема:

Розміри не повинні перевищувати 100×50×30 см. Вага має бути до 40 кг.

Також самокат не повинен заважати іншим пасажирам та блокувати прохід для пасажирів. У разі перевищення зазначених параметрів, перевезення самоката може потребувати додаткової оплати або бути забороненим.

Щодо перевезення велосипедів потягом, то у цьому випадку діють Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Ознайомитись з ними можна на сайті ПАТ Укрзалізниця.

Джерело: Київська міська державна адміністрація

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