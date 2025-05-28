Чи можна перевозити велосипед у тролейбусі й трамваї: що потрібно знати
Велосипед набуває все більшої популярності, адже це один з екологічних видів транспортного засобу. Але велосипедисти можуть стикатися з проблемою його транспортування громадським транспортом.
Факти ICTV розказують, чи можна перевозити велосипед у трамваї, тролейбусі й інших видах громадського транспорту та як це правильно робити — детальніше читайте в матеріалі.
Чи можна перевозити велосипед у громадському транспорті
Згідно з законодавством України, велосипед можна провозити у громадському транспорті, зокрема, в трамваї, тролейбусі, міській електричці, а також у фунікулері (за додаткову оплату вартості одного проїзду). Проте робити це необхідно з урахування чинних правил.
Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті
Залежно від виду міського громадського транспорту, діють різні обмеження та рекомендації щодо провезення велосипеда.
Чи можна перевозити велосипед у тролейбусі та трамваї
Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті спрямовані на забезпечення безпеки та комфорту всіх учасників поїздки.
Згідно з Правилами користування трамваєм і тролейбусом, пасажири мають право перевозити велосипед за умови, якщо:
- Велосипед не забруднює одяг інших пасажирів або салон транспорту.
- Розміри велосипеда не перевищують 100×50×30 см, вага — до 40 кг, довжина — не більше 190 см, діаметр — до 30 см.
- Велосипед не перешкоджає вільному проходу пасажирів та не блокує аварійні виходи.
У випадку, якщо велосипед не відповідає зазначеним параметрам, тобто вони більші зазначених норм, його перевезення може бути заборонено або вимагатиме додаткової оплати як за багаж.
Чи можна перевозити велосипед в автобусі
Згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту велосипед в автобусі можна перевозити тільки як багаж. Тобто у цьому випадку діють правила перевезення багажу.
Зокрема, велосипед у складеному вигляді не повинен перевищувати вагу 40 кг, а розміри мають становити до 100×50×30 см.
Розміщувати транспортний засіб необхідно таким чином, щоб він не заважав оточенню та не перекривав вихід. Одна одиниця багажу, яка відповідає встановленим нормам, перевозиться безкоштовно.
Чи можна перевозити велосипед у метро
Згідно з Правилами користування метрополітеном, перевозити дорослі велосипеди у розкладеному вигляді заборонено. Робити це можна лише як багаж. При цьому в складеному вигляді сума вимірів велосипеда по довжині, ширині та висоті не повинна перевищувати 200 см. Дитячі велосипеди перевозити дозволено.
Чи дозволено перевезення самокатів у громадському транспорті
Щодо самокатів, особливі правила перевезення не встановлені. Тому на них поширюються загальні вимоги до перевезення багажу, зокрема:
- Розміри не повинні перевищувати 100×50×30 см.
- Вага має бути до 40 кг.
Також самокат не повинен заважати іншим пасажирам та блокувати прохід для пасажирів. У разі перевищення зазначених параметрів, перевезення самоката може потребувати додаткової оплати або бути забороненим.
Щодо перевезення велосипедів потягом, то у цьому випадку діють Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Ознайомитись з ними можна на сайті ПАТ Укрзалізниця.
Джерело: Київська міська державна адміністрація