Чи можна прописатися без власника квартири у 2025 році

Правила реєстрації місця проживання в Україні визначають прописку як одну з найважливіших правових складових про особу, яку використовують державні, комерційні та громадські органи й організації. Вона може знадобитися в лікарнях, навчальних закладах, сервісних центрах МВС, банках та інших фінансових установах.

Реєстрація місця проживання є обов’язковою, але що робити, коли власник не дає згоди на прописку або не може бути присутнім особисто.

Чи можна прописатися без власника квартири та що для цього знадобиться — в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи можна прописатися без власника квартири 2025

На гарячій лінії Безоплатної правової допомоги Фактам ICTV розказали, що порядок реєстрації місця проживання дозволяє прописуватись тільки у власному житлі або у житлі, власник якого надав згоду на реєстрацію.

Власник житла та його співвласники (якщо такі є) мають надати згоду на реєстрацію третіх осіб, які не мають права власності на це житло. Згода може надаватись особисто, у нотаріальному вигляді або в електронній формі, відповідно до договору оренди чи органом, який утримує спеціалізовану установу.

Тобто за відсутності власного житла чи хоча б частки власності у житловому приміщенні прописатись можливо тільки за згоди власника, — зазначили юристи.

В Україні не існує способу, як прописатися без власника житла або без власності на житло.

Юристи БПД зазначили, що зареєструвати місце проживання можна у ЦНАП або онлайн, однак без згоди власника житла прописатися не вийде, оскільки під час подання документів для реєстрації необхідно надати паспорт та код, особи яка бажає прописатися, а також паспорт та код власника житла та правовстановлювальні документи на право власності на житло.

Як прописатися онлайн та офлайн

Якщо людина отримала згоду на прописку від власника, то прописатися можна так:

Реєстрація місця проживання онлайн через портал Дія. Після введення адреси реєстрації власнику надійде електронний запит на надання згоди на реєстрацію місця проживання особи, яка створює відповідний запит. Після підтвердження власника Дія передає відповідну інформацію у відділ реєстрації, який займається оформленням прописки.

Після введення адреси реєстрації власнику надійде електронний запит на надання згоди на реєстрацію місця проживання особи, яка створює відповідний запит. Після підтвердження власника Дія передає відповідну інформацію у відділ реєстрації, який займається оформленням прописки. Реєстрація в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього необхідно подати документи у паперовому вигляді та пред’явити згоду власника квартири. Така згода може надаватись особисто або через нотаріально оформлену довіреність чи заяву.

Окрім згоди власник також повинен надати оригінали правовстановлювальних документів на житло.

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