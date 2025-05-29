Готовил прорыв ДРГ на Харьковщину: СБУ разоблачила информатора ФСБ

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в Харьковской области. Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории региона.

Задачи информатора

— В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в обход оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы, — говорится в сообщении.

Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб РФ на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

Под видом рабочих поездок

По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе. Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона.

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Собранные координаты он отмечал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял своему куратору из ФСБ.

До 8 лет лишения свободы

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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