Готовил прорыв ДРГ на Харьковщину: СБУ разоблачила информатора ФСБ
Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в Харьковской области. Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории региона.
Задачи информатора
— В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в обход оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы, — говорится в сообщении.
Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб РФ на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.
Под видом рабочих поездок
По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе. Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона.
Собранные координаты он отмечал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял своему куратору из ФСБ.
До 8 лет лишения свободы
Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.
В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.