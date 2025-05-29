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3 хв.

Готував прорив ДРГ на Харківщину: СБУ викрила інформатора ФСБ

затриманий інформатор ворога на Харківщині

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області. Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив углиб території регіону.

Завдання інформатора

– Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в обхід оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби, – йдеться в повідомленні.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб РФ на позиції Сил оборони і об’єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

Під виглядом робочих поїздок

За матеріалами справи, ворожому агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

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Зібрані координати він відзначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти відправляв своєму куратору з ФСБ.

До 8 років позбавлення волі

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності і затримали за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Джерело: СБУ
Злочинність, СБУ
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