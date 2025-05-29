Змушував військових будувати котеджі: на Дніпропетровщині судитимуть командира

На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини за примусову працю підлеглих.

Зловживав службовим станом

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо незаконних дій командира однієї з військових частин Дніпропетровщини, який під час війни примушував своїх підлеглих будувати котеджі для своїх родичів.

У 2022 році підполковник розпочав будівництво двох будинків для матері та тещі. Однак замість того, щоб найняти робітників, він залучив до робіт підлеглих військовослужбовців, погрожуючи їм відправленням у зону бойових дій у разі відмови.

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Протягом майже трьох років військові регулярно залишали частину для будівельних робіт. Незважаючи на це, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.

Слідчі дії

У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки. Під час слідчих дій були вилучені документи, що підтверджують грошові виплати, добових наряди та записи, пов’язані з будівництвом.

Командира військової частини звинуватили у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Санкція статті передбачає покарання шляхом позбавлення волі на строк до восьми років.

Джерело : ДБР

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