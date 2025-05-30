Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Что такое Волынская трагедия и может ли стать преградой для Украины на пути в ЕС
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
2 мин.

Отсрочка от мобилизации педагогам: Кабмин изменил условия предоставления

Мобілізація

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации и определил, кому из научно-педагогических работников будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу сроком на один год.

Об этом на своей Telegram-странице сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отсрочка от призыва

По словам омбудсмена, отсрочка на один год от призыва на военную службы во время мобилизации положена научно-педагогическим работникам, которые имеют минимум 0,75 ставки.

Сейчас смотрят

— В этом случае отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины, или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет право на отсрочку, — объяснил Мельничук.

Продление мобилизации

Представитель правительства в ВР добавил, что в случае продления установленного указом президента Украины срока проведения мобилизации для продления отсрочки от призыва следует не ранее чем за неделю до завершения предыдущего срока проведения мобилизации подать в районные (городские) ТЦК и СП справку о занимаемой должности по основному месту работы.

Читайте также
Мобилизация с 1 июня: кого могут призвать и какие предусмотрены штрафы
Мобілізація-з-1-червня

Источник: Тарас Мельничук

Связанные темы:

вчительКабминМобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь