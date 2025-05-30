Отсрочка от мобилизации педагогам: Кабмин изменил условия предоставления

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации и определил, кому из научно-педагогических работников будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу сроком на один год.

Об этом на своей Telegram-странице сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отсрочка от призыва

По словам омбудсмена, отсрочка на один год от призыва на военную службы во время мобилизации положена научно-педагогическим работникам, которые имеют минимум 0,75 ставки.

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— В этом случае отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины, или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет право на отсрочку, — объяснил Мельничук.

Продление мобилизации

Представитель правительства в ВР добавил, что в случае продления установленного указом президента Украины срока проведения мобилизации для продления отсрочки от призыва следует не ранее чем за неделю до завершения предыдущего срока проведения мобилизации подать в районные (городские) ТЦК и СП справку о занимаемой должности по основному месту работы.

Источник: Тарас Мельничук

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