Мобилизация с 1 июня: кого могут призвать и какие предусмотрены штрафы

В Украине всеобщую мобилизацию продлили до 6 августа согласно указу №4357-IX. Хотя изменения в закон о мобилизации с 1 июня 2025 года официально не предусмотрены, именно этот период является ключевым, ведь истекает срок прохождения ВВК для военнообязанных со статусом ограниченно годных.

Юрист АО ВЕРИТИ ГРУП Владислав Лукьяненко и адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии Фактам ICTV рассказали все, что нужно знать о мобилизации с 1 июня 2025 года.

Мобилизация с 1 июня 2025 года: что нужно знать

Кого могут мобилизовать с 1 июня

Владислав Лукьяненко напомнил, что в соответствии со ст. 23 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, мобилизовать с 1 июня могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются пригодными к военной службе и не имеют права на отсрочку или не являются забронированными.

Сейчас смотрят

Как уточнила Ольга Брус, мобилизации с 1 июня 2025 года могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны по состоянию здоровья годными и имеют военный опыт (например, прошли срочную службу);

мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены из воинского учета, однако признаны годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Также адвокат рассказала о добровольной мобилизации с 1 июня 2025 года. По ее словам, принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу — на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

То есть, как отметила Брус, изменения в закон о мобилизации не вводятся.

— Однако по отдельным сообщениям, государство переходит к более жесткому контролю за соблюдением действующих требований, что будет отображаться в контроле за своевременным обновлением данных, постановкой на воинский учет и уведомлении об изменении места жительства, — сообщила Ольга Брус.

Что ждет ограниченно годных, которые не прошли ВВК до 5 июня

Согласно закону Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, был отменен статус ограниченно годный к военной службе.

Изменения в закон о мобилизации предусматривали прохождение повторного медицинского осмотра для тех, кто имел этот статус. Сначала это нужно было сделать до 5 февраля 2025 года. Но поскольку многие не успели, правительство продлило срок до 5 июня 2025 года.

В результате прохождения ВВК лицо определяют как:

годное к службе;

непригодное к службе (с исключением из воинского учета).

При этом Ольга Брус отметила, что не всем ограниченно годным нужно проходить повторную ВВК, речь идет о:

лицах, которые являются ограниченно годными, однако не достигли 25 лет;

людях с инвалидностью, имеющих статус ограниченно годный.

— Лица, которые являются ограниченно годными и не прошли ВВК до 5 июня 2025 года, с большой долей вероятности будут привлечены к административной ответственности по ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, — сообщил Лукьяненко.

Адвокат отдельно отметила, что теперь военнообязанные, которые имеют статус ограниченно годный и должны пройти повторную ВВК, обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП и получить направление на ВВК. Также такое направление можно получить в электронном виде через Резерв+.

В случае, если лицо было обязано пройти повторную ВВК и не прошло его в отведенное время (до 5 июня 2025 года), на него может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Могут ли отменить бронирование или наложить арест на имущество, если не пройти ВВК

Эксперты отметили, что на сегодня, в соответствии с действующими нормами законодательства, непрохождение ВВК не является основанием для отмены бронирования.

— Бронирование не отменяется в таком случае, ведь оно выдано на определенный период времени и может быть отменено только в случае, если предприятие, учреждение, организация потеряет статус критичности или работник будет уволен с занимаемой должности, — рассказал Владислав Лукьяненко.

Однако Ольга Брус обратила внимание на то, что в случае непрохождения ВВК до указанной даты в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов может появиться статус Нарушение правил воинского учета, что может стать препятствием для дальнейшего бронирования.

Соответственно, эти военнообязанные могут потерять право на отсрочку в июне.

Лукьяненко добавил, что арест на имущество может быть наложен только в том случае, если на лицо будет наложен денежный штраф, оно его не оплатит и материалы будут переданы в исполнительную службу. В свою очередь исполнитель имеет право наложить арест на имущество должника.

Изменения в закон о мобилизации с 1 июня: будут ли нововведения относительно вручения повесток

Ольга Брус напомнила, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, в 2025 году мужчины могут получить такие виды повесток:

для уточнения учетных данных — выдаются с целью обновления и уточнения информации о состоянии здоровья лица, составе семьи, месте работы и других важных данных;

на прохождение ВВК — эта повестка подписана начальником ТЦК, требует пройти медицинский осмотр. Вместе с повесткой прилагается специальная карточка исследования и медицинского обследования. В этой карточке будет внесено заключение ВВК относительно пригодности или непригодности к военной службе;

мобилизационное распоряжение — выдается военнообязанному после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы;

повестка о призыве на военную службу в ВСУ.

— Сведения об изменении порядка вручения повесток отсутствуют. Последние изменения касались непосредственно перечня документов, подтверждающих право на отсрочку для женщин и мужчин, на иждивении которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, — сообщил юрист.

То есть изменения в закон о мобилизации с 1 июня не предусмотрены. Однако, как напомнила адвокат, важно помнить, что с 18 июля 2024 года повестки мужчинам могут присылать обычной почтой после окончания установленного законом 60-дневного срока на уточнение военно-учетных данных. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 560 от 16 мая.

— Согласно этому документу, повестку будут считать подтвержденной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека по указанному адресу. Также ТЦК отмечают, что вручать повестку, кроме работников ТЦК и СП, имеют право органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, — сообщила Ольга Брус.

Также стоит обратить внимание, что законом о мобилизации не предусмотрено место, в котором повестка может быть вручена, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например в парке, на блокпосту или по месту жительства.

Стоит помнить, что в период действия военного положения и мобилизации граждане Украины в возрасте 18-60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя уполномоченного органа.

Как отметила Брус, нововведением считается то, что проверка документов будет проводиться с фото- и видеофиксацией.

Кроме того, при вручении повестки представители ТЦК обязаны по требованию предоставлять свои личные данные, в частности ФИО и должность, а также предъявлять служебные удостоверения для подтверждения своей идентификации. В таком случае повестка будет считаться врученной после того, как человек лично ее получил и поставил подпись.

Произойдут ли изменения в бронировании с 1 июня

В июне новых правил мобилизации и бронирования не предвидится. Об этом говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, правительство вместе с военными контролирует процесс бронирования — отслеживает, кого именно бронируют и в каких отраслях это происходит.

— Бронирование военнообязанных работников предоставляет ключевым сотрудникам предприятий, компаний, учреждений и организаций временную отсрочку от мобилизации на срок до шести месяцев. Эти работники являются критически важными для обеспечения стабильной работы их учреждений, — отметила адвокат.

Она напомнила, что последние изменения по бронированию были приняты в конце января 2023 года в постановлении № 76, что касается реализации положений закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Тогда была обновлена предыдущая процедура бронирования военнообязанных. Однако впоследствии правительство ее еще усовершенствовало постановлением О внесении изменений в Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения № 400, которое вступило в силу 2 мая.

Согласно нормативно-правовым актам, получить бронирование от мобилизации с 1 июня 2025 года могут руководители, заместители, а также 50 % от количества военнообязанных сотрудников (за определенными исключениями), работающих:

на предприятиях с мобилизационными заданиями, если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, обеспечивающих производство товаров и услуг для Вооруженныхсил Украины и других военных формирований;

на критически важных для экономики и жизнедеятельности населения предприятиях.

Поэтому мобилизация в июне 2025 года будет происходить по тем же правилам, что и в прошлые месяцы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.