Российская Федерация упростила процедуру получения гражданства для жителей непризнанного Приднестровья — шаг, который в Киеве расценили как очередной элемент долгосрочной стратегии влияния в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 мая 2026 года подчеркнул, что такие действия могут иметь не только политическое, но и безопасностное измерение, ведь фактически создают дополнительные инструменты для привлечения людей в военные структуры РФ и закрепления контроля над территорией.

Приднестровье — это пример “замороженного конфликта”, который может быть активирован в более широком геополитическом контексте. Украина, по словам Зеленского, внимательно следит за ситуацией и рассматривает присутствие российского военного контингента в регионе как один из факторов риска для региональной стабильности.

Сейчас смотрят

Где находится Приднестровье на карте мира, читайте в нашем материале.

Приднестровье: где находится

Приднестровье, или так называемая Приднестровская Молдавская Республика, — это самопровозглашенное образование, которое де-факто существует на левом берегу реки Днестр.

Так называемая Приднестровская Молдавская Республика на карте расположена в Восточной Европе, между Украиной и остальной территорией Молдовы. Представляет собой узкую полосу земли вдоль Днестра, а также отдельные населенные пункты на правом берегу.

С точки зрения международного права, Приднестровье входит в состав Республики Молдова, однако фактический контроль осуществляют местные структуры власти, действующие автономно от Кишинева.

Приднестровье на карте мира: стратегическое расположение

Приднестровье на карте мира — это небольшой регион, однако стратегически важный коридор между Украиной и Молдовой.

Ключевые географические особенности:

расположение вдоль реки Днестр;

отсутствие прямого выхода к морю;

близость к Одесской области Украины.

Как возникло Приднестровье

Появление Приднестровья связано с событиями конца существования СССР. В 1980-х годах на левом берегу Днестра, где расположены промышленные города региона, преобладало русскоязычное население. В августе 1989 года в Тирасполе был создан Объединенный совет трудовых коллективов, который требовал введения двух государственных языков в Молдавской ССР и более широкой автономии региона.

Впоследствии эти инициативы переросли в политическое движение за создание отдельной административной единицы — так называемой Приднестровской Молдавской ССР.

В 1991 году на фоне распада Советского Союза ситуация резко обострилась. Кишинев провозгласил курс на независимость и начал пересмотр советского наследия, что часть населения левого берега Днестра восприняла как угрозу.

В ответ в Тирасполе заявили о собственных политических решениях и фактической автономии, что стало основой для дальнейшего раскола.

После этого началось противостояние между центральной властью Молдовы и структурами, контролировавшими левобережье.

В начале 1990-х годов конфликт перешел в вооруженную фазу. В боевых действиях участвовали местные формирования, а также подразделения, оставшиеся на территории региона после распада СССР.

В Приднестровье находилась 14 армия бывшего СССР (которая впоследствии перешла под юрисдикцию России), что существенно повлияло на соотношение сил во время конфликта.

Бои продолжались до лета 1992 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня между сторонами. В результате конфликта погибли тысячи людей, а территория осталась разделенной политически и административно.

Кому принадлежит Приднестровье сейчас

Сегодня Приднестровье де-юре является частью Республики Молдова, но де-факто имеет собственные органы власти, армию и администрацию в Тирасполе. В регионе присутствует контингент российских “миротворцев”, а значительная часть населения имеет российские паспорта и получает социальные выплаты из России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.