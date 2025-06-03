Наводил удары по подразделению: в штурмовой бригаде Нацгвардии задержан “крот” ФСБ
Служба безопасности Украины при содействии МВД и командования Нацгвардии задержала в Харькове агента ФСБ. По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.
— Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям своего подразделения, — говорится в сообщении.
Имел пророссийские взгляды
По данным следствия, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудником ФСБ РФ. В ходе общения он передавал представителю государства-агрессора координаты мест дислокации воинских подразделений, где проходил обучение и службу.
Также подозреваемый изготовил подробный план воинской части с указанием всех зданий и сооружений, составил список офицерского состава, указал количество военнослужащих и передал эти данные куратору ФСБ РФ.
После передачи разведданных ФСБ обещала агенту организовать его эвакуацию в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.
Грозит пожизненное
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили “крота” и задержали его. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.
По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников – бывших российских военных, проживающих в РФ.
В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник – под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Источник: СБУ, Офис Генпрокурора