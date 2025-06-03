Наводив удари по підрозділу: у штурмовій бригаді Нацгвардії затримано “крота” ФСБ
Служба безпеки України за сприяння МВС та командування Нацгвардії затримала в Харкові агента ФСБ. За матеріалами справи, фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу в штурмовій бригаді Нацгвардії.
– Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях свого підрозділу, – йдеться в повідомленні.
Мав проросійські погляди
За даними слідства, підозрюваний, маючи проросійські погляди, в месенджері Telegram встановив контакт із співробітником ФСБ РФ. Під час спілкування він передавав представнику держави-агресора координати місць дислокації військових підрозділів, де проходив навчання і службу.
Також підозрюваний виготовив детальний план військової частини із зазначенням усіх будівель і споруд, склав список офіцерського складу, вказав кількість військовослужбовців і передав ці дані куратору ФСБ РФ.
Після передання розвідданих ФСБ обіцяла агенту організувати його евакуацію до Росії через лінію фронту на Харківському напрямку.
Загрожує довічне
Співробітники СБУ завчасно викрили “крота” і затримали його. На місці події у затриманого вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ.
За даними слідства, фігурант за власною ініціативою вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають в РФ.
Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник – під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: СБУ, Офіс Генпрокурора