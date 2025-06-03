Наводив удари по підрозділу: у штурмовій бригаді Нацгвардії затримано “крота” ФСБ

Служба безпеки України за сприяння МВС та командування Нацгвардії затримала в Харкові агента ФСБ. За матеріалами справи, фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу в штурмовій бригаді Нацгвардії.

– Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях свого підрозділу, – йдеться в повідомленні.

Мав проросійські погляди

За даними слідства, підозрюваний, маючи проросійські погляди, в месенджері Telegram встановив контакт із співробітником ФСБ РФ. Під час спілкування він передавав представнику держави-агресора координати місць дислокації військових підрозділів, де проходив навчання і службу.

Також підозрюваний виготовив детальний план військової частини із зазначенням усіх будівель і споруд, склав список офіцерського складу, вказав кількість військовослужбовців і передав ці дані куратору ФСБ РФ.

Зараз дивляться

Після передання розвідданих ФСБ обіцяла агенту організувати його евакуацію до Росії через лінію фронту на Харківському напрямку.

Загрожує довічне

Співробітники СБУ завчасно викрили “крота” і затримали його. На місці події у затриманого вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ.

За даними слідства, фігурант за власною ініціативою вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають в РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник – під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ, Офіс Генпрокурора

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