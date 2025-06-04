Винесли незаконні вироки бійцям Азову: СБУ оголосила заочну підозру суддям РФ

Служба безпеки України оголосила про заочну підозру двом суддям Південного окружного військового суду Російської Федерації — Костянтин Простов та Сергій Образцов засудили полонених бійців батальйону Азов на 18 років позбавлення волі.

Показові суди з незаконними вироками

Згідно з матеріалами справи, у травні та листопаді 2024 року судді провели показові суди.

Військових звинуватили у тому, що вони з перших днів повномасштабної війни брали участь в обороні Маріуполя як бійці 12 бригади батальону Азов та дотримувалися проукраїнських радикальних поглядів.

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Дії Простова та Образцова порушують норми міжнародного права, оскільки військовослужбовці, які потрапляють у полон, не можуть бути засуджені за участь у бойових діях.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили суддям про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог Конвенції про поводження з військовополоненими).

Оскільки обидва судді перебувають на території Росії, СБУ продовжує вживати заходів для їхнього розшуку та притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Джерело : СБУ

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