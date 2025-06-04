Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Винесли незаконні вироки бійцям Азову: СБУ оголосила заочну підозру суддям РФ

вирок судді за держзраду
Фото: Pixabay

Служба безпеки України оголосила про заочну підозру двом суддям Південного окружного військового суду Російської Федерації — Костянтин Простов та Сергій Образцов засудили полонених бійців батальйону Азов на 18 років позбавлення волі.

Показові суди з незаконними вироками

Згідно з матеріалами справи, у травні та листопаді 2024 року судді провели показові суди.

Військових звинуватили у тому, що вони з перших днів повномасштабної війни брали участь в обороні Маріуполя як бійці 12 бригади батальону Азов та дотримувалися проукраїнських радикальних поглядів.

Зараз дивляться

Дії Простова та Образцова порушують норми міжнародного права, оскільки військовослужбовці, які потрапляють у полон, не можуть бути засуджені за участь у бойових діях.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили суддям про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог Конвенції про поводження з військовополоненими).

Оскільки обидва судді перебувають на території Росії, СБУ продовжує вживати заходів для їхнього розшуку та притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Читайте також
Переговори у Стамбулі завершилися, готуємо нове звільнення полонених – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

АзовВійна в УкраїніполоненіСБУсуддя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь