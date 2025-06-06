Получить посылку вне очереди на Укрпочте: как и когда это станет возможно

С 9 июня клиенты Укрпочты смогут забрать до пяти посылок вне очереди.

Укрпочта: как получить посылку вне очереди

Нововведение касается тех отделений, где пока не предусмотрено отдельное окошко для выдачи отправлений.

– С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. Ограничение – 5 посылок, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая инициатива имеет целью сократить время ожидания для клиентов и повысить качество обслуживания.

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Кроме того, Укрпочта отчиталась о высокой эффективности доставки: в мае 98% внутренних посылок были доставлены вовремя благодаря автоматизации сортировки и оптимизации логистических маршрутов.

Объясняя причины задержек остальных 2% отправлений, Укрпочта подчеркнула сложную ситуацию в регионах, пострадавших в результате обстрелов РФ, в частности в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

— В мире качественной считается доставка с показателем 95%, а такие лидеры, как FedEx и UPS, имеют 95–97%, — добавили в Укрпочте.

Источник : Укрпочта

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