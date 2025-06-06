Отримати посилку поза чергою на Укрпошті: як і коли це стане можливо

З 9 червня клієнти Укрпошти зможуть забрати до п’яти посилок поза чергою.

Укрпошта: як отримати посилку поза чергою

Нововведення стосується тих відділень, де наразі не передбачено окремого віконця для видання відправлень.

– З понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Обмеження — 5 посилок, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що така ініціатива має на меті зменшити час очікування для клієнтів та підвищити якість обслуговування.

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Крім того, в Укрпошті відзвітувала про високу ефективність доставки: у травні 98% внутрішніх посилок були доставлені вчасно завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістичних маршрутів.

Пояснюючи причини затримок решти 2% відправлень, Укрпошта наголосила на складній ситуації в регіонах, які постраждали внаслідок обстрілів РФ, зокрема на Донеччині, Сумщині й Херсонщині.

— У світі якісною вважається доставка з показником 95%, а лідери, як-от FedEx і UPS, мають 95–97%, — додали в Укрпошті.

Джерело : Укрпошта

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