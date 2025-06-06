Зеленский в День журналиста: Благодаря вам мир знает, что происходит в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов и работников медиа с профессиональным праздником, который отмечается 6 июня. Глава государства выразил благодарность каждому, кто развивает информационные платформы и ресурсы.

Поздравление Зеленского с Днем журналиста

Президент подчеркнул, что именно благодаря журналистам и медийщикам мир знает, что происходит в Украине, каждое государство знает нашу позицию и слышит, что мы делаем ради защиты своей независимости и людей.

— Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, — это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам! — написал Зеленский.

Также глава государства добавил, что важно не забывать и чтить память журналистов, чьи жизни унесла эта страшная война.

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К поздравлениям с Днем журналиста также присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что в это непростое время именно журналисты разоблачают вражескую пропаганду и держат информационный щит Украины.

Сырский отметил медийщиков, которые стали в ряды Сил обороны и тех, кто присоединился к волонтерской деятельности. Также Главнокомандующий ВСУ отдал дань уважения журналистам, которые погибли при исполнении профессионального долга.

— Дорогие журналисты, искренне благодарю за вашу активную гражданскую позицию, преданность делу, объективность, принципиальность и поддержку Вооруженных Сил Украины! Желаю вам профессионального огня в сердце, выдержки, вдохновения и новых достижений! — добавил Сырский.

Отметим, что День журналиста в Украине ежегодно отмечают 6 июня. Официально праздник ввели 25 мая 1994 года указом тогдашнего президента Леонида Кравчука.

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