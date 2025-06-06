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Зеленський у День журналіста: Завдяки вам світ знає, що відбувається в Україні

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів та працівників медіа з професійним святом, яке відзначається 6 червня. Глава держави висловив вдячність кожному, хто розвиває інформаційні платформи й ресурси.

Привітання Зеленського з Днем журналіста

Президент наголосив, що саме завдяки журналістам і медійникам світ знає, що відбувається в Україні, кожна держава знає нашу позицію і чує, що ми робимо заради захисту своєї незалежності й людей.

– Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, – це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам! – написав Зеленський.

Також глава держави додав, що важливо не забувати і вшановувати пам’ять журналістів, чиї життя забрала ця страшна війна.

Зараз дивляться

До привітань з Днем журналіста також долучився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що в цей непростий час саме журналісти викривають ворожу пропаганду й тримають інформаційний щит України.

Сирський відзначив медійників, які стали до лав Сил оборони і тих, хто долучився до волонтерської діяльності. Також Головнокомандувач ЗСУ віддав шану журналістам, які загинули під час виконання професійного обов’язку.

– Дорогі журналісти, щиро дякую за вашу активну громадянську позицію, відданість справі, об’єктивність, принциповість і підтримку Збройних Сил України! Бажаю вам професійного вогню в серці, витримки, натхнення та нових здобутків! – додав Сирський.

Зазначимо, що День журналіста в Україні щороку відзначають 6 червня. Офіційно свято запровадили 25 травня 1994 року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука.

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