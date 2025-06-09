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Почти 500 целей при атаке на Украину: сколько ракет и БпЛА уничтожено

Ночная атака Украины 9 июня 2025: последствия атаки
Фото: Факти ICTV

Во время ночной атаки на Украину 9 июня армия РФ применила 499 средств воздушного нападения, 479 из которых обезврежены силами ПВО.

Массированная ночная атака Украины 9 июня: как ПВО отразила нападение

Сегодня ночью РФ запустила с направлений Курска, Шаталово, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Кроме того, враг нанес удар ракетами различных типов:

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  • 4 аэробаллистическими Х-47 М2 Кинжал — из Тамбовской области РФ;
  • 10 крылатыми Х-101 — из Саратовской области РФ;
  • 3 крылатыми Х-22 — из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П — также из воздушного пространства над Черным морем;
  • 1 крылатой ракетой Х-35 с территории временно оккупированного Крыма.

Предварительно, по состоянию на 10:30 силами ПВО обезврежено 479 средств воздушного нападения противника:

  • 277 дронов сбито огневыми средствами, 183 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
  • 10 крылатых ракет Х-101;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал;
  • 2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей (локационно утрачены);
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 1 крылатая ракета Х-35.

То есть уничтожены почти все ракеты, кроме одной из трех Х-22.

В то же время есть попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще в 17 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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