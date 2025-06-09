Захисники неба: чим збивають Шахеди в Україні під час повітряних атак

Для атак на територію України РФ постійно використовує Шахеди. Зокрема, 9 червня ворог запустив із напрямків Шаталово, Орла, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшу частину з них була знешкоджена Силами ППО.

Якою зброєю збивають Шахеди в Україні під час повітряних атак — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як збивають Шахеди в Україні: основні способи

Під час повітряних атак ворога ударними БпЛА типу Shahed для захисту нашої території часто використовуються мобільні вогневі групи протиповітряної оборони (МВГ).

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Мобільно-вогневі групи — це підрозділи протиповітряної оборони, сформовані як відповідь на масштабні атаки ударних безпілотників з боку Росії. На сьогодні такі групи стали ключовим елементом системи захисту, забезпечуючи оперативне реагування на загрози з повітря.

Завдяки високій швидкості реагування, мобільності та професійній підготовці мобільні вогневі групи ефективно вражають повітряні об’єкти противника як у денний, так і в нічний час. Це дає можливість максимально ефективно використовувати їх під час повітряних атак.

До складу групи входять спеціально підготовлені військові, які проходять постійні тренування, адже ураження повітряної цілі потребує високої майстерності та спеціальних навичок. Такі підрозділи оснащені різноманітним озброєнням, а також мобільною технікою, зокрема позашляховиками або легкими всюдиходами, що дає змогу швидко дістатися до районів, звідки зазвичай фіксується наближення дронів або ракет.

Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони здатні оперативно пересуватися по території й швидко адаптуватися до зміни ситуації. Завдяки спеціальному обладнанню вони можуть точно визначити траєкторію руху Шахедів. Мобільність дає змогу ефективно знищувати ворожі цілі, незалежно від напрямку їх появи.

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже перебувають на позиції та готові уразити ворожі дрони.

МВГ відіграють важливу роль у посиленні системи протиповітряної оборони. Їхнє завдання не лише захищати критичні об’єкти, а й оберігати життя мирного населення.

Ефективними у боротьбі з Шахедами будуть і зенітні ракетні комплекси малого радіуса дії, як самохідні, так і стаціонарні, наприклад С-125, ЗРК Стріла-10, Оса, західні варіанти — ЗРК Gepard, Crotale, Stormer HVM, L3Harris VAMPIRE, HAWK.

Варто зазначити, що багато згадується про ЗРК Patriot, проте головне завдання цих комплексів — знищення гіперзвукових та балістичних ракет. Для протидії російським дронам потрібні системи малого та середнього радіуса дії.

Чим збивають Шахеди в Україні: яка зброя використовується

Ворог вдається до масового застосування Шахедів, проте Повітряні сили України ефективно з ними справляються.

Українські Сили оборони знищують ворожі дрони типу Шахед із борту гелікоптерів. Для цього використовують як класичні кулемети системи Калашникова, так і великокаліберну стрілецьку зброю іноземного виробництва.

Крім того, на озброєнні є засоби, здатні виявляти ворожі повітряні цілі за допомогою радіолокаційних систем та оптичного спостереження, що значно підвищує ефективність перехоплення.

Наразі основним способом знищення дронів-камікадзе типу Шахед є не застосування зенітних ракет, а використання більш доступного озброєння, зокрема ствольної артилерії.

Одним із результативних рішень у боротьбі з цими безпілотниками стали австралійські протидронові системи Slinger. Ці бойові модулі базуються на 30-мм гарматі M230LF та кулеметі MAG58 калібру 7,62 мм, встановлених на базі стандартного пікапа. Комплекс обладнано денними та нічними прицілами з тепловізором. Завдяки оптико-електронній системі цілі можуть виявлятися на відстані до 12 км у денному режимі та до 13,7 км у нічному.

Ще одним ефективним і економічним засобом боротьби з Шахедами стала британська система короткого радіуса дії MSI-DS Terrahawk Paladin.

Вона оснащена дистанційно керованою 30-мм гарматою Mk44 Bushmaster II з подвійним живленням, що дає змогу використовувати одразу два типи боєприпасів, зокрема з програмованим підривом. Ця установка здатна уражати цілі на відстані до 2 км, а її радар забезпечує круговий огляд на 360 градусів, що дає змогу ефективно виявляти та знищувати повітряні загрози.

Джерело: ArmyInform, Міністерство внутрішніх справ України

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