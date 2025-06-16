Закупівля укриттів на Одещині: викрито учасників схеми, які привласнили майже 4 млн грн

Викрито учасників злочинної групи, які привласнили майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів в Одеській області.

Схема з привласнення коштів на закупівлі укриттів на Одещині

Як повідомили у Національній поліції України, разом з детективами Бюро економічної безпеки вдалося встановити, що до організації схеми причетний директор компанії, який спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів.

Згодом до схеми залучили посадових осіб ще кількох товариств та представників органів місцевого самоврядування, зазначили у Нацполіції.

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– Останні сприяли комерційній структурі у перемозі тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захист та підписували офіційні документи, знаючи про всі нюанси угод та поставлених укриттів, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Нацполіції, правоохоронці виявили порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ, зокрема використання бетону нижчого класу, відсутність армування споруд і невідповідність укриттів захисним властивостям.

Водночас не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а наявні висновки базувалися виключно на теоретичних дослідженнях, стверджують у Нацполіції.

Також у тендерній документації були зазначені норми ДБН, що на дату укладання договорів були не чинними. Учасники схеми вносили фіктивні відомості до офіційних документів, щоб приховати ці факти.

За інформацією Нацполіції, організатору злочинної групи, трьом виконавцям та посадовцю комунальної установи оголосили про підозру.

Їхні дії кваліфіковані, залежно від ролі та участі у схемі, за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення.

Як зазначили у Нацполіції, раніше організатор цієї схеми та один з виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти у Київській області.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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