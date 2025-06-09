Закрытые укрытия во время обстрела: в Ровенской области полиция проводит проверки

В Ровенской области полиция и спасатели начали проверки после жалоб людей на закрытые укрытия во время ночной массированной воздушной атаки России.

Об этом сообщила полиция Ровенской области после совещания, которое провел начальник ОВА Александр Коваль вместе с руководителями силовых структур области.

В Ровенской области проверяют укрытия

Граждане жаловались, что в Ровно, Дубно и Здолбунове некоторые укрытия были закрыты, когда область оказалась под российской атакой. По этим сообщениям территориальные подразделения полиции и ГСЧС уже начали проверки.

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Также созданы специальные группы из правоохранителей, спасателей и представителей местной власти, которые будут инспектировать состояние доступа к укрытиям по всей области.

Начальник областной полиции Виктор Шанский подчеркнул, что работающие укрытия во время воздушной тревоги — это не просто закон, а вопрос жизни людей. Те, кто пренебрег этим, будут отвечать перед законом.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявив, что такие случаи недопустимы и предупредил руководителей общин об их личной ответственности. Он также призвал граждан сообщать о закрытых укрытиях в полицию или на горячую линию ОГА по номеру 080 050 00 78.

В администрации напомнили о законе Украины, который предусматривает административную и уголовную ответственность за закрытые укрытия во время воздушной тревоги.

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