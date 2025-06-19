Дія запускает услуги для частных застройщиков – все детали нового сервиса

Совсем скоро в мобильном приложении Дія можно будет подать уведомление о начале строительства и зарегистрировать завершение работ.

Это касается индивидуальных жилых домов до 500 м² (до двух этажей без мансарды) и хозяйственных построек на участке, таких как гаражи или летние кухни. Ранее такие действия были доступны только через портал Дія или в ЦНАПах.

Новые услуги в приложении Дія – подробности

Благодаря новым функциям в приложении пользователи смогут:

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подать уведомление о начале строительства;

отправить декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

Услуги будут доступны для объектов, построенных на основании строительного паспорта. Данные будут подтягиваться из реестров автоматически, а система сразу будет сообщать об ошибках и подсказывать, как их исправить.

После подачи документов через приложение или даже через ЦНАП, пользователи будут получать push-уведомления:

о направлении документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ);

о результатах рассмотрения;

об автоматической регистрации документов.

Подача уведомления о начале строительства является обязательным условием после получения строительного паспорта. Этот документ определяет основные градостроительные требования к объекту. Без него начинать строительство нельзя.

Что еще можно сделать в Дії

Кроме новых услуг, в Дії уже доступны уведомления о подготовительных и строительных работах, оформлении строительного паспорта, получении сертификатов и деклараций о готовности к эксплуатации, подаче заявлений на градостроительные условия, аннулировании разрешений и т. д.

Запуск новых услуг ожидается в ближайшее время. Напомним, ранее в Минцифры сообщили, что в Дії можно будет получать уведомления о снятии с места жительства.

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