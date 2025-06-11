Сповіщення в Дії про зняття з місця проживання: Мінцифри анонсувало нову функцію

Про зняття з місця проживання приходитимуть push-сповіщення у додатку Дія.

Push-сповіщення про зняття з місця проживання у Дії

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про запуск нової функції в застосунку Дія — push-сповіщення про зняття з місця проживання.

Раніше українці дізнавалися про це лише через паперові листи, або ж і взагалі не знали, що втратили зареєстроване місце проживання.

Зараз дивляться

Тепер, якщо власник нерухомості виписав людину зі свого помешкання, Дія одразу надішле push-сповіщення.

Як це працює

Повідомлення надходитимуть у разі, якщо користувач:

авторизований у застосунку Дія;

має верифіковану картку платника податків;

зареєстрований у Реєстрі територіальної громади.

У разі відсутності даних у Реєстрі, їх можна оновити на порталі Дія за кілька кліків.

– Цифровізуємо з турботою про українців, — наголосили в міністерстві.

Проєкт реалізовано Програмою EGAP за підтримки уряду Швейцарії, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, МВС, Державною міграційною службою України та ДП Документ.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року Кабмін затвердив експериментальний проєкт Міністерства цифрової трансформації, який дасть змогу українцям працевлаштовуватися на держслужбу через портал Дія.

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