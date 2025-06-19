Дія запускає послуги для приватних забудовників – усі деталі нового сервісу

Зовсім скоро в мобільному застосунку Дія можна буде подати повідомлення про початок будівництва та зареєструвати завершення робіт.

Це стосується індивідуальних житлових будинків до 500 м² (до двох поверхів без мансарди) і господарських споруд на ділянці, як-от гаражів чи літніх кухонь. Раніше такі дії були доступні лише через портал Дія або у ЦНАПах.

Нові послуги в застосунку Дія – подробиці

Завдяки новим функціям у застосунку користувачі зможуть:

Зараз дивляться

подати повідомлення про початок будівництва;

надіслати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

Послуги будуть доступні для об’єктів, зведених на підставі будівельного паспорта. Дані підтягуватимуться з реєстрів автоматично, а система одразу повідомлятиме про помилки й підкаже, як їх виправити.

Після подання документів через застосунок або навіть через ЦНАП користувачі отримуватимуть push-сповіщення:

про надсилання документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ);

про результати розгляду;

про автоматичну реєстрацію документів.

Подавання повідомлення про початок будівництва – обовʼязкова умова після отримання будівельного паспорта. Цей документ визначає основні містобудівні вимоги до об’єкта. Без нього починати будівництво не можна.

Що ще можна зробити в Дії

Крім нових послуг у Дії вже доступні повідомлення про підготовчі та будівельні роботи, оформлення будівельного паспорта, отримання сертифікатів та декларацій про готовність до експлуатації, подання заяв на містобудівні умови, анулювання дозволів тощо.

Запуск нових послуг очікується найближчим часом. Нагадаємо, раніше в Мінцифри повідомили, що в Дії можна буде отримувати сповіщення про зняття з місця проживання.

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