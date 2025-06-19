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Правительство изменило правила по созданию приемных семей и детдомов семейного типа

Новые правила создания и функционирования ДБСТ
Фото: Pexels

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в ряд постановлений, регулирующих создание и функционирование приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ).

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Кто теперь создает приемные семьи и ДДСТ

Теперь полномочия по созданию, сопровождению и управлению передаются от райгосадминистраций (РГА) к общинам. Это сделано для того, чтобы защита прав детей осуществлялась максимально близко к семье и месту жительства.

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В течение 60 дней:

  • РГА должны передать общинам документы о действующих приемных семьях и ДДСТ;
  • Сельские и поселковые советы должны принять решение о дальнейшем функционировании этих семей и заключить новые договоры с родителями.
  • Родители-воспитатели должны подать: заявление в РГА о прекращении функционирования и заявление в общину о продолжении деятельности.

Обеспечение жильем

В случае нехватки жилой площади для создания ДДСТ:

  • община обязана обеспечить жильем не позднее чем через 6 месяцев с даты создания;
  • кандидат должен подать заявление о нуждаемом жилье.

Также на период военного положения разрешается создание ДДСТ в арендованном жилье с сокращенным сроком аренды (3 года вместо 5). Орган должен проверить финансовую способность семьи оплачивать аренду.

Устройство детей из других регионов

Теперь разрешено устраивать детей из других областей в приемные семьи и ДДСТ, если в местном сообществе нет детей, нуждающихся в устройстве.

Необходимо согласие служб по делам детей области и общины.

Детей, эвакуированных в пределах Украины, разрешено устраивать там, где они фактически находятся.

Возможно межобщественное сотрудничество для обеспечения потребностей ребенка (медицина, жилье, реабилитация и т.п.).

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Источник: Минсоцполитики

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