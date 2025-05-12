Получить опеку над ребенком можно будет до усыновления: Минсоцполитики объяснило механизм

Еще до решения суда кандидаты в усыновители смогут принять ребенка в семью, оформив “опеку до усыновления”.

Об этом сообщает Министерство социальной политики со ссылкой на решение правительства.

Как оформить опеку над ребенком до усыновления

Чтобы оформить “опеку до усыновления” над ребенком, кандидаты в его усыновители должны обратиться с соответствующим заявлением в Службу по делам детей, которая ведет их случай по месту жительства (нахождения) ребенка, сообщают в министерстве.

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— Решение об опеке с последующим усыновлением принимается при условии, если у кандидатов есть положительное заключение о целесообразности усыновления и соответствии интересам ребенка, а также если они подали в суд заявление об усыновлении, — информирует Минсоцполитики.

Отмечается, что Служба по делам детей, которая выдала решение об установлении опеки, направляет копию решения в Службу по делам детей по месту жительства кандидатов, которая в свою очередь посещает семью. К тому же для контроля условий воспитания ребенка привлекаются работники Центра социальных служб или специалисты по социальной работе.

Когда решение суда об усыновлении вступает в силу, опека прекращается и ребенок живет в семье на правах дочери или сына.

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