Уряд змінив правила зі створення прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до низки постанов, що регулюють створення та функціонування прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Хто тепер створює прийомні сім’ї та ДБСТ

Відтепер повноваження зі створення, супроводу й управління передаються від райдержадміністрацій (РДА) до громад. Це зроблено для того, щоб захист прав дітей здійснювався максимально близько до родини та місця проживання.

Зараз дивляться

Упродовж 60 днів:

РДА мають передати громадам документи про діючі прийомні сім’ї та ДБСТ;

Сільські та селищні ради мають ухвалити рішення про подальше функціонування цих сімей і укласти нові договори з батьками.

Батьки-вихователі мають подати: заяву до РДА про припинення функціонування та заяву до громади про продовження діяльності.

Забезпечення житлом

У разі нестачі житлової площі для створення ДБСТ:

громада зобов’язана забезпечити житлом не пізніше ніж через 6 місяців з дати створення;

кандидат має подати заяву про потребу в житлі.

Також на період воєнного стану дозволяється створення ДБСТ у орендованому житлі зі скороченим строком оренди (3 роки замість 5). Орган має перевірити фінансову спроможність родини оплачувати оренду.

Влаштування дітей з інших регіонів

Тепер дозволено влаштовувати дітей із інших областей у прийомні сім’ї та ДБСТ, якщо в місцевій громаді немає дітей, які потребують влаштування.

Потрібна згода служб у справах дітей області та громади.

Дітей, які евакуйовані в межах України, дозволено влаштовувати там, де вони фактично перебувають.

Можливе міжгромадське співробітництво для забезпечення потреб дитини (медицина, житло, реабілітація тощо).

Джерело : Мінсоцполітики

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