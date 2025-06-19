Уряд змінив правила зі створення прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу
Кабінет Міністрів України схвалив зміни до низки постанов, що регулюють створення та функціонування прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Хто тепер створює прийомні сім’ї та ДБСТ
Відтепер повноваження зі створення, супроводу й управління передаються від райдержадміністрацій (РДА) до громад. Це зроблено для того, щоб захист прав дітей здійснювався максимально близько до родини та місця проживання.
Упродовж 60 днів:
- РДА мають передати громадам документи про діючі прийомні сім’ї та ДБСТ;
- Сільські та селищні ради мають ухвалити рішення про подальше функціонування цих сімей і укласти нові договори з батьками.
- Батьки-вихователі мають подати: заяву до РДА про припинення функціонування та заяву до громади про продовження діяльності.
Забезпечення житлом
У разі нестачі житлової площі для створення ДБСТ:
- громада зобов’язана забезпечити житлом не пізніше ніж через 6 місяців з дати створення;
- кандидат має подати заяву про потребу в житлі.
Також на період воєнного стану дозволяється створення ДБСТ у орендованому житлі зі скороченим строком оренди (3 роки замість 5). Орган має перевірити фінансову спроможність родини оплачувати оренду.
Влаштування дітей з інших регіонів
Тепер дозволено влаштовувати дітей із інших областей у прийомні сім’ї та ДБСТ, якщо в місцевій громаді немає дітей, які потребують влаштування.
Потрібна згода служб у справах дітей області та громади.
Дітей, які евакуйовані в межах України, дозволено влаштовувати там, де вони фактично перебувають.
Можливе міжгромадське співробітництво для забезпечення потреб дитини (медицина, житло, реабілітація тощо).