В соответствии с Семейным кодексом Украины, родители должны финансово содержать детей до достижения ими совершеннолетия. В случае развода родитель, с которым не проживает ребенок, обязан выплачивать алименты.

Факты ICTV узнавали у юристов Бесплатной правовой помощи, как подать на алименты в Украине в 2025 году, как определяется размер выплат и какие документы нужны для получения.

Как определить размер алиментов

По словам юристов Безоплатной правовой помощи, в Украине начисляют выплаты на содержание всех детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, если они продолжают обучение или нуждаются в материальной помощи.

— Украинское законодательство предусматривает два способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей: на основании соглашения (брачный договор или договор по содержанию детей) об уплате алиментов и на основании судебного решения. Через суд алименты взыскивают, только когда соглашения об уплате алиментов нет. Существует две формы взыскания алиментов: на основании решения суда при подаче искового заявления и на основании судебного приказа при подаче заявления о выдаче судебного приказа, — отмечают юристы.

Судебный приказ — это самый быстрый способ для взыскания алиментов. Суд выдает его в течение 5 дней со дня получения информации о зарегистрированном в установленном законом порядке месте жительства (пребывания) физического лица — должника.

Суд рассматривает дело о выдаче судебного приказа на основании приложенных к заявлению документов, без вызова сторон в суд, а это значит, что вам не придется являться на судебное заседание.

По судебному приказу алименты можно взыскать только в четко определенных размерах, то есть вы как заявитель ограничены объемом требований к должнику.

Заявитель может заявить только одно из двух требований, закрепленных в ч. 1 ст. 161 ГПК:

на одного ребенка — 1/4 заработка (дохода) плательщика алиментов,

на двух детей — 1/3,

на трех и более детей — 1/2, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста;

в твердой денежной сумме в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В случае заявления другого размера алиментов суд выносит определение об отказе в выдаче судебного приказа. Судебный приказ вступает в законную силу в день его выдачи и имеет силу исполнительного документа, то есть подлежит принудительному исполнению без выдачи исполнительного листа.

Еще одним преимуществом судебного приказа является то, что он не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Если же вы хотите взыскать алименты в большем размере, чем позволяет взыскание в приказном производстве, или еще существует требование, связанное с установлением или оспариванием отцовства (материнства) и необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, то необходимо обращаться в суд с исковым заявлением, тогда рассмотрение дела будет происходить в порядке искового производства.

Сумма алиментов, которая может быть присуждена ребенку в порядке искового производства, не предусматривает определения максимально предельного размера алиментов на ребенка. По решению суда средства на содержание ребенка могут взиматься в доле от дохода ответчика (1/4, 1/3, 1/2) или в твердой денежной сумме ежемесячно на ребенка.

Решение суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не было подано апелляционной жалобы. Для исполнения решения суда выдается исполнительный лист, с которым придется обратиться в исполнительную службу. Исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд или по зарегистрированному месту жительства/пребывания ответчика или по зарегистрированному месту жительства/пребывания истца.

Учитывая эти критерии, вы самостоятельно можете выбрать, в какой суд обратиться с иском. По делам о взыскании алиментов судебный сбор не уплачивается.

Минимальная рекомендованная сумма к выплате алиментов равна уровню прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

2 563 грн — для детей до 6 лет;

3 196 грн — для детей от 6 до 18 лет;

3 028 грн — для детей от 18 до 23 лет.

Если плательщик алиментов получает достаточный доход, суд может назначить минимальный рекомендованный размер алиментов, который составляет 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Установлен и максимальный размер алиментов, равен десятикратному размеру прожиточного минимума.

То есть максимум, что может платить один из родителей:

на ребенка до 6 лет — 25 630 грн

на детей от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

В то же время суд может освободить одного из родителей от уплаты алиментов, если доход ребенка значительно больше, чем его доход.

Какие документы нужны для оформления алиментов

Если родитель, с которым фактически проживает ребенок, не получает от бывшего супруга/супруги материальную помощь на его содержание, он имеет право подать иск в суд.

Для этого необходимо подготовить следующие документы:

паспорт истца;

ИНН истца;

свидетельство о рождении ребенка:

решение суда о расторжении брака;

документ, подтверждающий факт совместного проживания с ребенком.

Чтобы подтвердить факт совместного проживания с ребенком, нужно предоставить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении. Она выдается бесплатно центрами предоставления административных услуг по месту регистрации. Срок оформления составляет до 10 рабочих дней.

Доказать факт совместного проживания можно также, предоставив решение суда о расторжении брака, в котором указано, с кем должен проживать ребенок.

Желательно предоставить соответствующие документы о размере заработной платы, которая получается. Или в случае если человек не работает, то добавить документы, которыми обосновать размер алиментов. Например, если плательщик алиментов ездит отдыхать даже во время войны, имеет много недвижимости или бизнеса.

Часто возникают сложности у вынужденно перемещенных лиц, которые фактически проживают с ребенком на одной жилплощади, а прописаны на разных (у них нет возможности предоставить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении). В этом случае суд обязан принять во внимание справку переселенца.

Можно также обратиться в органы местной власти и составить акт о совместном проживании с ребенком, этот документ должны подписать двое свидетелей.

Как составить исковое заявление о взыскании алиментов и начать судебный процесс

Далее необходимо составить исковое заявление о взыскании алиментов.

В нем следует указать все требования к бывшему супругу/супруге и часть дохода, которую ответчик обязан выплачивать в качестве алиментов.

Во время рассмотрения дела ответчик может не прийти в суд — в этом случае судья назначает новое заседание через 14-30 дней. После третьей неявки ответчика решение будет вынесено заочно. Суд обязательно учитывает не только размер доходов плательщика алиментов, но и состояние его здоровья, наличие других детей, нетрудоспособных супруга/супруги и т. д.

После вынесения решения у ответчика есть 10 дней для подачи апелляции. Если он этого не сделает, решение вступит в силу. Истцу необходимо будет забрать в канцелярии копию решения суда и исполнительный лист.

Как начисляются алименты

Согласно Семейному кодексу, размер алиментов начисляется с момента подачи искового заявления. Поэтому один из родителей, с которым проживает ребенок, сможет рассчитывать на первый крупный транш, в котором будут выплаты за несколько месяцев, пока проходил судебный процесс.

Если даже после решения суда ответчик отказывается добровольно выплачивать алименты, необходимо обращаться в Государственную исполнительную службу Украины по месту работы или по месту жительства плательщика алиментов.

Компетентные органы будут принимать соответствующие меры. Стоит отметить, что во время действия военного положения плательщик алиментов не освобождается от уплаты выплат.

