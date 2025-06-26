СБУ викрила 19-річного зрадника, який планував серію терактів

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримала агента російських спецслужб, який на замовлення ворога планував вчинити серію терактів у північних регіонах України.

Заманив українського воїна на побачення

За матеріалами справи, одним із завдань зрадника була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.

Для цього ворог заманив українського воїна в один зі столичних дворів начебто на побачення з дівчиною.

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Коли військовий прибув на локацію, ворог намагався підірвали саморобний вибуховий пристрій у припаркованому поруч скутері. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Ворожим агентом виявився 19-річний житель Київщини, який шукав легких заробітків в Телеграм-каналах.

Після вербування він прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після підпалу автівки. Під час обшуку в затриманого вилучили частини вибухівки та телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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