Виктория Амелина посмертно получила премию Орвелла за книгу о женщинах на войне

Украинская писательница Виктория Амелина, погибшая в результате российского обстрела Краматорска в июле 2023 года, посмертно стала лауреатом престижной премии Джорджа Оруэлла в номинации Political Writing.

Ее незавершенная документальная книга Смотря на женщин, смотрящих на войну (Looking at Women, Looking at War) победила в категории политического нон-фикшена.

Премия Оруэлла для Виктории Амелиной

Награду на церемонии вручили в Лондоне в среду, 25 июня, в день рождения Оруэлла. Премию получил муж писательницы. Денежное вознаграждение – £ 3 тыс. ($3,8 тыс.) – направят на поддержку основанного Амелиной Нью-Йоркского литературного фестиваля в Донецкой области.

Сейчас смотрят

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Виктория отложила работу над романом и обратилась к поэзии и документалистике. Незадолго до гибели она прислала последнюю версию рукописи другу. После ее смерти семья и коллеги собрали фрагменты и черновики и подготовили к печати около 60% от задуманной книги.

О чем книга Виктории Амелиной

Книга, ставшая единственным документальным трудом автора, рассказывает о сопротивлении украинских женщин во время полномасштабной войны. Среди ее героинь – солдатка, правозащитница и библиотекарь.

– Это скорее ансамбль женских голосов, а не сольная ария, – написала в рецензии на The Guardian обозревательница Шарлотта Хиггинс.

Судьи назвали книгу “важным свидетельством и мощным литературным произведением, несущим свет в мраке войны”.

Председатель жюри Ким Даррок отметил, что Виктория Амелина соединила острое видение журналиста с художественным талантом писательницы, став “истинной наследницей Джорджа Оруэлла”.

Фото: Виктория Амелина

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.