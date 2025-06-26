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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Вікторія Амеліна посмертно здобула премію Орвелла за книгу про жінок на війні

Вікторія Амеліна

Українська письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула внаслідок російського обстрілу Краматорська в липні 2023 року, посмертно стала лауреаткою престижної премії Джорджа Орвелла в номінації Political Writing.

Її незавершена документальна книга Дивлячись на жінок, які дивляться на війну (Looking at Women, Looking at War) здобула перемогу в категорії політичного нон-фікшену.

Премія Орвелла для Вікторії Амеліної

Нагороду на церемонії вручили в Лондоні в середу, 25 червня, у день народження Орвелла. Премію отримав чоловік письменниці. Грошову винагороду – £ 3 тис. ($3,8 тис.) – спрямують на підтримку започаткованого Амеліною Нью-Йоркського літературного фестивалю в Донецькій області.

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Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Вікторія відклала роботу над романом і звернулася до поезії та документалістики. Незадовго до загибелі вона надіслала останню версію рукопису другу. Після її смерті родина та колеги зібрали фрагменти та чернетки й підготували до друку близько 60% від задуманої книги.

Про що книга Вікторії Амеліної

Книга, яка стала єдиною документальною працею авторки, розповідає про спротив українських жінок під час повномасштабної війни. Серед її героїнь –  солдатка, правозахисниця та бібліотекарка.

– Це радше ансамбль жіночих голосів, а не сольна арія, – написала в рецензії на The Guardian оглядачка Шарлотта Хіґґінс.

Судді назвали книгу “важливим свідченням і потужним літературним твором, що несе світло в мороці війни”.

Голова журі Кім Даррок зазначив, що Вікторія Амеліна поєднала гостре бачення журналіста з художнім хистом письменниці, ставши “справжньою спадкоємицею Джорджа Орвелла”.

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Фото: Вікторія Амеліна

Джерело: The Guardian

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