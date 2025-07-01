Агент ГРУ наносил удары по энергообъектам Днепра и Запорожья: он задержан

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепре агента российской военной разведки (ГРУ), который передавал врагу данные для воздушных атак на критическую инфраструктуру Украины.

Сливал координаты врагу

54-летний монтажник строительной компании Днепра попал в поле зрения российских оккупантов, когда пытался приобрести фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца.

После вербовки агент начал собирать для своего куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают электричеством большую часть жилой застройки Днепра и Запорожья.

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Он фиксировал техническое состояние потенциальных целей, фотографировал и отправлял информацию с геолокациями своему куратору, фактически корректируя повторные удары РФ по энергетической инфраструктуре городов.

Для конспирации он использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил у своей родственницы.

Сотрудники СБУ установили личность предателя и задержали его по месту жительства.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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