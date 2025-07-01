Керував ударами Кинджалів по енергооб’єктах України: полковнику РФ оголошено підозу

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру полковнику РФ Олексію Ямакіді — екскомандиру 44 окремого авіаційного полку дальньої авіації ворожої армії.

Слідство встановило, що в період з жовтня 2022 до березня 2023 року військовий особисто віддавав накази про завдавання авіаударів по енергетичних об’єктах України.

Керував атаками Кинджалів

СБУ задокументувала воєнні злочини ще одного представника РФ, причетного до знищення цивільної інфраструктури України.

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Для атак рашисти використовували гіперзвукові ракети 9-С-7760 Кинджал, що є одним із найнебезпечніших типів зброї РФ.

Під його командуванням регулярно здійснювались удари по житлових районах українських міст і селищ.

На підставі зібраних доказів Ямакіді заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — за вчинення воєнних злочинів групою осіб за попередньою змовою.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності.

Джерело : СБУ

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