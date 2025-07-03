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Шантаж родичів полонених: українців попередили про чергову російську ІПСО

Реакція мережі на переможця Євробачення 2025
Фото: Pexels

Ворожі спецслужби розпочали нову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України, використовуючи для цього родини українських військовополонених.

Про це повідомляють Центрі протидії дезінформації.

Українців закликали не піддаватися провокаціям російських спецслужб

Як повідомляється, родичі полонених масово отримують повідомлення та дзвінки від російської агентури, яка через шантаж вимагає надсилати листи зі звинуваченнями української влади в нібито відмові від обмінів. Зокрема, людей змушують розсилати ці листи до міжнародних організацій та державних установ України й США, серед яких ООН та Адміністрація Білого дому.

Зараз дивляться

За даними українських служб, такі сфабриковані листи ворог планує використовувати як докази для дискредитації України на міжнародному рівні та дестабілізації ситуації всередині країни.

Українська влада закликає громадян бути пильними та не піддаватися на провокації: не відповідати на підозрілі повідомлення, не надавати особисту інформацію, не переходити за сумнівними посиланнями. У разі отримання провокативних повідомлень або дзвінків слід негайно звертатися до правоохоронних органів.

Водночас в українській владі наголосили, що роблять усе можливе для найшвидшого звільнення всіх українських військовополонених.

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