Ветеран PRO у Дії: які послуги можуть отримати захисники та їхні родини
У застосунку Дія з’явився новий розділ Ветеран PRO – цифровий простір для ветеранів та їхніх родин. Новий розділ автоматично з’явиться у тих користувачів, які мають посвідчення ветерана в застосунку.
Щоби скористатися сервісами, потрібно оновити Дію, перейти в розділ Сервіси, обрати Ветеран PRO і натиснути потрібну послугу.
Які сервіси доступні у Ветеран PRO
У новому цифровому просторі вже доступні шість державних послуг, які раніше вимагали часу, черг і звернень до різних установ.
- Пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб
- Ветеранський спорт
- єОселя
- єВідновлення
- Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
- Подання заяви про субсидію
За даними Мінцифри, в Україні зараз зареєстровано понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок, тож мета нового простору – зробити їхню взаємодію з державою максимально швидкою та зручною.
– Ветеран PRO – цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де зібрані всі ключові послуги. Без черг та бюрократії — все у смартфоні. Це про повагу, людяність і доступність цифрових послуг для наших захисників, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У Мінцифрі зазначили, що планують розширювати перелік послуг у Ветеран PRO, щоби охопити ще більше потреб українських захисників та захисниць.
Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів спростив процедуру подання заяв на отримання ветеранами компенсації частини орендної плати за житло.