Ветеран PRO у Дії: які послуги можуть отримати захисники та їхні родини

У застосунку Дія з’явився новий розділ Ветеран PRO – цифровий простір для ветеранів та їхніх родин. Новий розділ автоматично з’явиться у тих користувачів, які мають посвідчення ветерана в застосунку.

Щоби скористатися сервісами, потрібно оновити Дію, перейти в розділ Сервіси, обрати Ветеран PRO і натиснути потрібну послугу.

Які сервіси доступні у Ветеран PRO

У новому цифровому просторі вже доступні шість державних послуг, які раніше вимагали часу, черг і звернень до різних установ.

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За даними Мінцифри, в Україні зараз зареєстровано понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок, тож мета нового простору – зробити їхню взаємодію з державою максимально швидкою та зручною.

– Ветеран PRO – цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де зібрані всі ключові послуги. Без черг та бюрократії — все у смартфоні. Це про повагу, людяність і доступність цифрових послуг для наших захисників, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифрі зазначили, що планують розширювати перелік послуг у Ветеран PRO, щоби охопити ще більше потреб українських захисників та захисниць.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів спростив процедуру подання заяв на отримання ветеранами компенсації частини орендної плати за житло.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

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