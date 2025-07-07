Вкрадена спадщина: ГУР поповнило список артефактів, вивезених з Криму окупантами

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перелік зі ще 110 культурних цінностей, які Росія незаконно привласнила в тимчасово окупованому Криму з 2014 до 2025 року.

Інформацію розміщено в розділі Викрадена спадщина на порталі War&Sanctions.

Що викрали росіяни в Криму

Як зазначають у ГУР, йдеться про предмети, знайдені під час нелегальних археологічних розкопок на об’єктах Поселення Артезіан, Генуезька фортеця Чембало та у південному передмісті Херсонесу Таврійського.

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Також до списку внесено артефакти з території городища Кадиківське, де окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр.

Окремо розвідка повідомила про культурні цінності, які були вивезені з Національного заповідника Херсонес Таврійський нібито для тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

ГУР також доповнило розділ відомостями про місця незаконних розкопок, факти викрадення та інші протиправні дії окупаційної влади РФ у Криму.

Загалом на сайті станом на зараз вказано, що російські загарбники привласнили понад 1,1 тис. обʼєктів з півострова. Там же можна подивитися, які саме цінності вкрали окупанти.

Нагадаємо, що з кінця минулого року в ЗСУ діє підрозділ із захисту культурної спадщини. Його основне завдання – координація дій для збереження та запобігання знищенню об’єктів, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

Джерело : ГУР

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